“Movimenta Campo Grande” retoma atividades amanhã nas regiões de Campo Grande

O programa movimenta campo grande retorna com as oficinas e atividades a partir de amanhã, quarta-feira(17) em todas as regiões urbanas da capital.

A gestão é da Fundação de Muncipal de Esporte de Campo Grande. O programa visa ampliar o acesso ao esporte e lazer para todos os cidadãos.

As modalidades oferecidas, são: lutas, danças, esportes coletivos e individuais, tais como pilates, yoga, zumba, fitdance, hitbox, capoeira, futebol de campo, futsal, beach tennis, ginástica, atletismo, flag futebol, natação, hidroginástica, entre outras.

Grande parte das atividades acontecem em praças e parques da cidade. De acordo com a prefeitura, para realizar a inscrição o interessado deve procurar o instrutor responsável pela atividade no local, onde são realizados os treinos e verificar a disponibilidade de vagas.

