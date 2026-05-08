Campo Grande registra crescimento no turismo com alta no número de voos e empregos em 2025

Levantamento mostra aumento na movimentação aérea, expansão de empresas do setor e arrecadação maior com atividades turísticas

Campo Grande teve crescimento em diferentes áreas do turismo em 2025. Os dados divulgados pela Prefeitura nesta quinta-feira (8), Dia Nacional do Turismo, mostram aumento no fluxo de passageiros no aeroporto, geração de empregos e expansão de empresas ligadas ao setor.

Segundo levantamento do Observatório de Turismo da Semades, o Aeroporto Internacional de Campo Grande registrou 776.292 embarques e 779.881 desembarques neste ano, indicando maior circulação de visitantes e fortalecimento da conectividade aérea da Capital.

Enquanto o movimento no aeroporto aumentou, a rodoviária apresentou leve redução no fluxo de passageiros, apontando uma possível mudança no perfil dos viajantes, com preferência pelo transporte aéreo.

O turismo também teve impacto direto na economia local. Em média, o setor foi responsável por 946 postos de trabalho em 2025.

Os números mostram ainda crescimento em segmentos estratégicos. O total de agências de viagens passou de 356 para 407 em um ano. Já o setor de transporte teve aumento mais expressivo, saindo de 822 para 1.169 empresas.

Os serviços de alimentação também avançaram. Campo Grande passou de 3.048 para 3.214 estabelecimentos ligados ao segmento.

A arrecadação do Imposto Sobre Serviços (ISS) relacionado ao turismo acompanhou o crescimento do setor. O valor subiu de R$ 17,74 milhões em 2024 para R$ 19,13 milhões em 2025.

A cidade também mantém uma ampla rede de prestadores cadastrados no Cadastur, incluindo hotéis, guias turísticos, restaurantes, transportadoras, locadoras de veículos e organizadoras de eventos.

O secretário da Semades, Ademar Silva Junior, afirmou que os dados refletem o fortalecimento do turismo na Capital.

“Os dados mostram que Campo Grande está avançando de forma consistente no turismo, com crescimento em áreas importantes, geração de empregos e fortalecimento da nossa economia”, disse.

Segundo a Prefeitura, os números reforçam a consolidação de Campo Grande como destino turístico e o avanço da infraestrutura voltada ao setor.

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