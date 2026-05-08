Semana da Enfermagem 2026 terá palestras, oficinas, homenagens e ações de cuidado no Humap-UFMS/HU Brasil

Programação especial valoriza profissionais da enfermagem com atividades voltadas ao conhecimento, autocuidado e reconhecimento profissional

O Hospital Universitário Maria Aparecida Pedrossian da UFMS (Humap-UFMS/HU Brasil) realiza, entre os dias 11 e 15 de maio, a Semana da Enfermagem 2026, com uma programação dedicada à valorização dos profissionais que atuam diariamente no cuidado aos pacientes. Com o tema “Técnica, Ética e Política: pilares da enfermagem diante de novos horizontes”, a iniciativa reúne palestras, oficinas, momentos de integração e homenagens.

A abertura acontece no dia 11 de maio, com café da manhã para a equipe de enfermagem no Jardim Principal do hospital. Na sequência, será realizada a palestra “Enfermagem e Planejamento Financeiro”, ministrada por Vinicius Misael, chefe da Unidade de Planejamento e Gestão Orçamentária do Humap-UFMS/HU Brasil, no Auditório da Superintendência.

Ao longo da semana, os profissionais também poderão participar de atividades voltadas ao autocuidado e à qualificação. No dia 12 de maio, a programação contará com oficina de maquiagem em parceria com a Mary Kay. Já no dia 13, o SENAC promove oficina de cuidados pessoais em diferentes horários, ao lado da Divisão de Enfermagem.

No dia 14 de maio, a programação segue com palestra sobre “Cuidados de enfermagem a paciente em terapia por pressão negativa”, promovida pela Medical Life, na Sala 03.

O encerramento será realizado em 15 de maio, com mesa-redonda sobre empreendedorismo em enfermagem, conduzida pelas enfermeiras Cristiane Ost e Adriana Lima, além da entrega do prêmio “Enfermagem em Destaque 2026”, sorteios e coffee break de confraternização no Jardim Principal.

A superintendente do Humap-UFMS/HU Brasil, Dra. Andrea Lindenberg, destacou a importância da Semana da Enfermagem como um momento de reconhecimento e valorização dos profissionais.

“Cuidar de quem cuida também é uma das nossas prioridades. A enfermagem está presente em todos os momentos da assistência e essa programação foi pensada com carinho para proporcionar aprendizado, acolhimento e reconhecimento a esses profissionais tão essenciais para o hospital”, afirmou.

Durante toda a semana também haverá campanha de elogios, mural de fotos e distribuição de brindes para os participantes.

Sobre a HU Brasil

Vinculada ao Ministério da Educação (MEC), a HU Brasil foi criada em 2011 e, atualmente, administra 45 hospitais universitários federais, apoiando e impulsionando suas atividades por meio de uma gestão de excelência. Como hospitais vinculados a universidades federais, essas unidades têm características especificas: atendem pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS) ao mesmo tempo que apoiam a formação de profissionais de saúde e o desenvolvimento de pesquisas e inovação.

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