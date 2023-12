Campo Grande intensifica ações preventivas contra doenças transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti neste sabado

Neste sábado (23), a Prefeitura de Campo Grande, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Sesau), mobilizará uma iniciativa essencial no enfrentamento ao Aedes aegypti, vetor de doenças como Dengue, Zika e Chikungunya. O mutirão ocorrerá na região do Bairro Rita Vieira, das 7h às 13h, com agentes da Coordenadoria de Controle de Endemias Vetoriais (CCEV) realizando visitas domiciliares e orientando a população sobre medidas de prevenção.

O coordenador da CCEV, Vagner Ricardo Santos, destaca a importância do caráter educativo dessas ações, enfatizando que elas desempenham um papel significativo na redução dos índices de proliferação do mosquito. “Nós orientamos os moradores sobre a importância dos cuidados diários, sobretudo em relação ao descarte adequado dos materiais inservíveis, potenciais criadouros do mosquito. Além disso, nossos agentes fazem o trabalho de inspeção, identificação e eliminação de focos do mosquito”, ressalta.

Com a chegada do período de chuvas, Santos reforça a necessidade de agir preventivamente para evitar um aumento nos casos das doenças transmitidas pelo Aedes aegypti. “Se essas medidas, que são simples, não forem adotadas agora, corremos o risco de sofrer com aumento das doenças nos próximos meses. Por isso é fundamental que cada um faça a sua parte e a colaboração da população é essencial neste processo. Não adianta o Poder Público agir sem que haja consciência das pessoas”, enfatiza.

Os dados atuais revelam estabilidade nos casos de Dengue em Campo Grande, com uma redução significativa a partir do mês de junho. Do início do ano até 19 de dezembro, foram notificados 16.435 casos e seis óbitos. No mesmo período, foram confirmados 15 casos de Zika e 16 de Chikungunya, representando uma redução de mais de 80% em comparação com o primeiro semestre.

O controle da doença é atribuído ao trabalho nas sete regiões e distritos, envolvendo a sensibilização da população, monitoramento de áreas de risco, visitas domiciliares, remoção de materiais inservíveis e eliminação de focos do mosquito. No início do ano, a Prefeitura lançou a “Operação Mosquito Zero”, que vistoriou mais de 80 mil imóveis, recolheu toneladas de materiais inservíveis e eliminou centenas de focos do Aedes aegypti.

Paralelamente, o trabalho de rotina é intensificado com o uso das “Ovitrampas” e ações de Educação em Saúde nas escolas e empresas, visando engajar a comunidade na prevenção.

