Termina hoje o Dourados Brilha

A Festa de Final de ano de Dourados, conhecida como ‘Dourados Brilha” terá seu último dia de festividade nessa sexta-feira (22), na Praça Antônio João.

Os shows são regionais e gratuitos. Hoje a partir das 19h30 começa a programação, além de apresentações artísticas, conta com dois shows regionais dos cantores Dantas e Ana Karla.

Também haverá Papai Noel para tirar fotos, praça de alimentação, traz com os food trucks e ambulantes que comercializam várias opções gastronômicas. A Praça de Alimentação funciona no local até o dia 1º de janeiro.

Leia Mais

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.