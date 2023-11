Campo Grande inicia Agosto Lilás com encontro de Gestoras municipais

Agosto bate a porta e o tema relevante discutido é sobre a violência contra as mulheres e pensando no Agosto Lilás que neste ano completa de 17 anos de existência, Campo Grande sediará o Encontro de Gestoras Municipais de Políticas Públicas para Mulheres.

A iniciativa da Subsecretaria de Estado de Políticas Públicas para Mulheres tem finalidade de integrar, planejar e articular as ações em prol das mulheres sul-mato-grossenses, além de marcar o início da Campanha Agosto Lilás, que neste ano celebra os 17 anos da Lei Maria da Penha, e traz como slogan “Violência contra a mulher. Ignorar faz de você cúmplice desse crime”

O evento acontece nos dias 1 e 2 e receberá caravanas e mulheres de todo o MS.

A campanha que nasceu em Mato Grosso do Sul, no ano passado por meio da Lei 14.448/22, tornou-se o mês de proteção à mulher, a fim de conscientizar a população pelo fim da violência contra a mulher, a nível nacional.

A abertura do encontro, às 8h, contará com a presença de representantes de órgãos governamentais e não-governamentais, dos poderes judiciário e legislativo, de gestoras municipais e sociedade em geral, que assim promoverão a transversalidade das políticas para mulheres no enfrentamento às violências.

Serviço:

Abertura da Campanha Agosto Lilás

Data: 1º e 2 de agosto de 2023

Local: Auditório Acadepol (Rua Delegado Osmar de Camargo, S/N – Jardim Veraneio, Campo Grande/MS).

