Confira – Agenda cultural para o domingão

Yoga, atração de super heróis para a criançada, shows e muito mais estão previstos na agenda cultural deste domingo (30), na Capital.

Yoga para todos – Promovido pelo coletivo de Yoga de Campo Grande, todo último domingo do mês tem Yoga para todos, de graça, no Parque das Nações Indígenas. A prática pode ser feita por crianças e adultos.

Hora: 9h

Local: Parque das Nações Indígenas – entrada do Museu Dom Bosco

Entrada: Gratuita

Parque DC – Inédito em Campo Grande, o Parque traz atrações especiais, mesclando diversão e acessibilidade para toda a família curtir heróis e heroínas como Batman, Mulher Maravilha, Superman e muitos outros que fazem parte do imaginário da meninada e também dos adultos.

São atrações lúdicas que reúnem a Liga da Justiça aos protagonistas dos Jovens Titãs, que são super queridinhos da garotada.

Hora: 12h às 20h

Local: Shopping Bosque dos Ipês – Av. Consul Assaf Trad, 4796 – 1ºpisoEntrada: Ingressos a partir de R$ 30,00 com opções de combo para família. Pagam meia entrada todos os dias: pessoas com deficiências, idosos, pessoas com síndrome de Down, pessoas no espectro autista e associados Clube de Vantagens Alphaville.

Vozes Negras Parcerias – Neste Julho das Pretas, a GENI junstamente com a Feira Afro e outas parcerias apresenta o evento Vozes Negras em celebração à cultura afro-brasileira com diversas expressões artísticas da comunidade negra de Mato Grosso do Sul.

Hora: 15h às 21h

Local: Rua da Abolição, 108 – Taquarussu

Entrada: Gratuita

Espaço Sesc – No domingo é a vez do Ilusionista Thiper apresentar suas “Interações Mágicas”. A performance cênica tem como objetivo cativar e motivar o público por meio da arte mágica e ilusionismo. O espetáculo, baseado na história do autor, promete inserir o público em um clima de mistério e magia envolvendo conceitos clássicos e contemporâneos da arte mágica.

Hora: 15h e 16h30

Local: Shopping Norte Sul Plaza

Entrada: Gratuita

Circo Mundo Mágico – Tem picadeiro chegando em Campo Grande! O circo traz à cidade um espetáculo divertido e repleto de emoções, com apresentações de palhaços, mágicos, equilibristas e trapezistas, e claro, o globo da morte com cinco motocicletas rodando simultaneamente.

Hora: 16h, 18h, 20h

Local: Setor A do Estacionamento do Shopping Bosque dos Ipês, na Avenida Cônsul Assaf Trad, 4796, Novos Estados

Entrada: Ingressos no site: https://circomundomagico.byinti.com/

Pagode da Nuala – Tem edição do Pagode da Nuala neste domingo com DJ Gikka, DJ Maria Clarice, Isa Ramos e participação especial de LLEZ.

Hora: 18h

Local: Ponto Bar – Rua Dr. Temístocles, 103

Entrada: Ingressos a partir de R$ 10,00

Show CYG Invém – Begèt de Lucena comemora aniversário no palco do Teatro do Mundo, sala Geraldo Rocca, apresentando o show Cyg Invém. Uma ode elétrica, um passeio aplicado pela poesia que a guitarra grita, o silêncio ensurdecedor da percussão metalizada e a gravidade de um artista que é a extensão do palco. Voz, fumaça, espanto & microfonia!

Hora: 19h

Local: Estação Cultural Teatro do Mundo – Rua Barão de Melgaço, 177 – Centro

Entrada: Ingressos a partir de R$ 30,00

