Mais uma mensagem de Jesus para mim e para você

Por Padre Rosenei Pauli

Filhos, mesmo que Eu ame a todos e a todo momento, tenho um Amor particular por aqueles que estão sofrendo. Os olho com um olhar muito mais terno e afetuoso que o de uma mãe. São eles que neste momento estão mais precisando. Voltai, pois, a Mim, os vossos olhos entristecidos.

Contai-Me qual é o vosso sofrimento, pequenos Meus, que já estais em Meu Coração e que, no entanto, vos sentis longe,tão longe… Não sofram sozinhos, pois isto me faria sofrer. Já sofro pelas vossas dores, sofro mais ainda quando não me chamais para vos curar, consolar, restaurar. Deixem-Me ser vosso Pai e me fareis felizes.

Procurai encontrar-Me a cada dia dentro de vós mesmos; e ali, de maneira muito pequenina, dai-Me as demonstraçõesde afeto, que darias a um pai ou a uma mãe muito queridos. Sereis bem felizes quando isto se vos tenha convertido num hábito; a vossa vida se fará muito doce. E Eu vos abençoarei, pois tereis finalmente respondido ao Meu chamado. O chamado Do que aguardava de pé diante da porta, perguntando-Se se os barulhos da casa, lá dentro, Me são favoráveis. Pensai que se “Eu Me mantenho de pé é porque sei que podem Me rejeitar”. E não faltam os que se impacientam de que Eu esteja ali esperando, e claramente Me dizem:

“Nunca entrarás em minha casa: Como se Eu fosse um malfeitor, Eu, que morri por Amor a todos… Mas quando alguém Me diz: ‘Entra’, e quando se acrescenta: ‘Fica conosco’, o pobre Solitário, Que Sou Eu, experimenta o que Ele mesmo tem dito “As delícias dos filhos dos homens”.

Isto não o sabeis vós, mas Deus o sabe e só mais tarde conhecereis o volume de delícias que tens dado ao vosso Salvador. E essas almas que continuamente conversam Comigo em seu interior, quanta alegria me dão! Filhos, vocês não sabem o que é sentir, no meio da solidão em que outros Me abandonam, que uma alma Me considere como seu grande Amigo, o mais querido, o Predileto, o Único esperado.