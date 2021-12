Bombeiros buscam por jovem que desapareceu dentro do rio em Sonora

Davyd Teles, 20, desapareceu nas águas do Rio Correntes enquanto se banhava no Balneário Por do Sol, na tarde de sábado (25), em Sonora, extremo norte de Mato Grosso do Sul e a aproximadamente 360 quilômetros de Campo Grande

Segundo o site local Edição MS, o jovem estava acompanhado de amigos e familiares, quando disse a sua mãe que iria dar um mergulho. Em seguida, Davyd seguiu em direção a parte funda do rio desaparecendo logo depois. Desesperada, a mãe do jovem pediu para que os banhistas saíssem da água, enquanto um barco começou às buscas imediatamente, mas sem sucesso de encontrar o rapaz. O Corpo de Bombeiros foi acionado ainda na tarde de ontem, mas iniciou ás buscas neste domingo (26), equipes da Polícia Civil também foram acionadas.