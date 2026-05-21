Exposição “Nossos Gigantes” chega a shopping de Campo Grande

Mostra gratuita leva experiências interativas, atividades educativas e curiosidades sobre espécies ameaçadas de extinção ao público infantil

Pelo quarto ano consecutivo, crianças terão a oportunidade de contemplar a exposição “Nossos Gigantes”, com curiosidades e experiências interativas sobre o tatu-canastra e o tamanduá-bandeira, no Shopping Campo Grande.

A atração ocorre em parceria com o ICAS (Instituto de Conservação de Animais Silvestres). A mostra será realizada entre os dias 22 e 26 de maio, com retorno nos dias 30 e 31, ainda neste mês.

O encontro levará aos pequenos um pouco sobre a vida de animais da fauna brasileira ameaçados de extinção.

Além das atividades educativas, a exposição também contará com momentos especiais de interação com o público infantil, incluindo a presença de um personagem caracterizado como tatu-canastra em datas específicas da programação.

Com entrada gratuita, a exposição, que acontece no 2º piso (em frente à Sephora), contará com painéis educativos, recursos visuais, atividades lúdicas e espaços interativos pensados para aproximar crianças, jovens e adultos da conservação da biodiversidade de forma leve, acessível e envolvente.

Toda a estrutura foi planejada para garantir acessibilidade e inclusão, com espaços adaptados para circulação, materiais em altura adequada e monitores preparados para atendimento ao público diverso.

Serviço



Exposição “Nossos Gigantes”

Data: 22 e 26 de maio com retorno nos dias 30 e 31

Local: Avenida Afonso Pena

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