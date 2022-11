Campo Grande começa a ser iluminada para o Natal

O Natal tem várias partes boas, mas uma delas com certeza é a decoração. Então pra você campo-grandense que gosta de passear pela Capital e observar ela toda iluminada, temos notícias boas. A Prefeitura de Campo Grande começou a instalação da iluminação e da decoração natalina.

Não será apenas o Centro que será iluminado neste 2022, cerca de 20 rotatórias localizadas nas saídas da cidade e os distritos de Anhanduí e Rochedinho serão decorados. A nova Cidade do natal, a Praça Ary Coelho, a Lagoa Itatiaia, o Paço Municipal, além das Avenidas Mato Grosso e Duque de Caxias também terão um brilho especial nesse fim de ano. As luzes da 14 de Julho estão previstas para serem acesas dia 25 de novembro, 1 mês antes do Natal.

Serão cerca de 20 dias de trabalho, onde até guindastes serão utilizados para enfeitar os postes com mangueiras luminosas de LED, cada uma com 660 micro lâmpadas. O projeto de decoração ainda prevê a instalação de 1.181 mangueiras de PVC, que representam 117.913 metros com mais de 3,5 milhões de micro lâmpadas nas cores brancas, azuis, amarelas e vermelhas, de acordo com Elionei Francisco, arquiteto e Gerente da Divisão de Iluminação Publica da Sisep.

Avenida Afonso Pena

Da Avenida do Poeta até a Francisco Dornelas, 88 postes serão decorados com mangueiras com micro lâmpadas de LED. Na Avenida Duque de Caxias (entre a General Nepomuceno Neto e a Murilo Rolim Júnior), serão 75 postes; já na Mato Grosso 50 postes terão luzes do Natal.

14 de Julho

No trecho entre a Fernando Correa da Costa e a Mato Grosso, a decoração irá contar com bolas metálicas e anjos iluminados, além de que as árvores do local receberão cordões luminosos. O grande destaque será a Árvore de Natal de 15 metros, que será montada na via esquina com a Afonso Pena. Da Rua 15 de Novembro até a Avenida Mato Grosso também serão colocados 100 arcos decorativos.

Praça Ary Coelho

Já uma das principais praças da Capital receberá 4 portais decorados, além de que o coreto também será iluminado, assim como as 60 árvores existentes no local. As rotatórias não foram esquecidas e receberão o clima natalino com a ajuda de enfeites no formato de árvores de Natal, estrelas, meia lua, cometas e bolas.

As rotatórias que serão decoradas neste Natal de 2022 serão:

Ceará /Joaquim Murtinho – Duque de Caxias /Nova Campo Grande – Cônsul Assaf Trad/Zulmira Borba – Cônsul Assaf Trad/Senhor do Bonfim – Cônsul Assaf Trad/Macro Anel -João Arinos/Maria Aparecida Pedrossian – Três Barras/Marquês de Lavradio – Gury Marques/Interlagos – Gury Marques /Rodoviária – Gury Marques/Moreninha – Filinto Muller/Lago do Amor – Avenida dos Cafezais /Mario Covas – Avenida Guaicurus/Lagoa da Prata – Distrito de Anhandui – Lúdio Coelho/Petrópolis – Indubrasil – Saída para São Paulo – Saída para Sidrolândia -Trevo Imbirussu – João Arinos/Cidade Jardim.

