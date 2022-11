Polícia Civil deflagra Operação “La Catedral” contra o tráfico de drogas dentro os presídios

A Polícia Civil deflagrou na manha de hoje (17) a operação “La Catedral”, na região da grande Dourados. O objetivo é apurar a prática do crime de tráfico de drogas comandado de dentro dos presídios da cidades, por integrantes de Facções Criminosas.

Durante a ação policial, serão cumpridos 23 mandados de buscas e 11 mandados de prisão. A operação está sendo coordenada pela Seção de Investigações Gerais (SIG), da Delegacia de Dourados, com participação da SIG de Ponta Porã, 1°DP de Dourados, DAM de Dourados, Depac de Dourados, 2ª DP de Dourados, Defron, DP de Fátima do Sul, DP de Caarapó, DP de Maracaju, DP de Nova Alvorada, DP de Ivinhema, DP de Naviraí, DP de Itaporã, DP de Laguna Carapã, DP de Rio Brilhante, DENAR, DELEAGRO, GARRAS e DERF.

Até o momento seis pessoas foram presas. Houve também apreensão de drogas. Mais detalhes da operação e o balanço serão divulgadas no decorrer do dia.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.