Campo Grande: bolão da Lotofácil leva prêmio de mais de R$ 344 mil

A Loteria da Caixa Econômica Federal divulgou os resultados de seus concursos na noite de segunda-feira (29). O concurso 3.016 da Lotofácil ofereceu um prêmio estimado de R$ 4 milhões, sendo dividido entre oito ganhadores em todo o país, incluindo um bolão de duas cotas registrado em Campo Grande, na Lotérica Nova Lima.

A cota premiada desse bolão, no valor de R$ 344.308,37, poderá ser sacada no próximo dia útil. Além disso, outras 13 apostas de Mato Grosso do Sul receberam R$ 432,79 cada pela tentativa, distribuídas entre diversos municípios do estado.

Os resultados não se limitaram à Lotofácil, incluindo sorteios da Dupla Sena, Lotomania, Quina e Super Sete, totalizando mais de R$ 15 milhões em prêmios. Na Quina, o prêmio principal foi de R$ 602.148,46, enquanto a Super Sete ofereceu R$ 450 mil. Os concursos da Dupla-Sena e Lotomania também distribuíram prêmios acumulados de milhões de reais.

A próxima oportunidade para apostar na loteria da Caixa será às 19h de terça-feira (30), com apostas permitidas até às 18h do mesmo dia em agências lotéricas e pela internet.

Leia mais: