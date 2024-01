Caminhão de colete seletiva invade pista contrária e bate em carreta tritrem para desviar de animal

Um caminhão de colete seletiva colidiu com uma carreta tritrem na noite desta segunda-feira (29), após tentar desviar de um boi que atravessou a pista da BR-262, no quilômetro 11, região do município de Três Lagoas, a 334 quilômetros de Campo Grande.

Conforme informações da Rádio Caçula, o acidente aconteceu por volta das 23h30 de ontem. Uma equipe da PRF (Polícia Rodoviária Federal) foi acionada nas proximidades da Fazenda Rodeio, com informações de que um caminhão de coleta seletiva colidiu com um animal, invadiu a pista contrária e bateu em uma carreta tritrem.

O caminhão da coleta pertence a uma empresa ambiental da cidade e a carreta era de uma empresa de celulose de Três Lagoas.

Com o impacto, o motorisa do caminhão de coleta teve ferimentos graves, sendo socorrido por uma equipe do 5°GBM (5°Grupamento de Corpo de Bombeiros) até ao Hospital Auxiliadora. A pista foi interditada por alguns minutos para o trabalho dos socorristas e também para a retirada dos veículos.