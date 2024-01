Expogrande 2024 deve movimentar mais de R$ 100 milhões para o agro

Com a 84ª edição marcada entre os dias 4 a 14 de abril, a Expogrande, uma das maiores feiras agropecuárias do Brasil, reunirá, em 11 dias de evento, mais de 100 mil pessoas. Conforme apontado pela Acrissul, a expectativa é de uma movimentação econômica maior que R$ 100 milhões no setor agropecuário.

A tradicional feira sul-mato-grossense reúne instituições e expositores, além de apresentar novas tendências, soluções e inovações para os mais variados segmentos do agronegócio. O evento, além de fomentar parcerias comerciais no setor por meio dos leilões e dos circuitos de palestras, ainda abre a possibilidade de diversão para profissionais do setor e para a população em geral, ao proporcionar exposições de animais, variedade gastronômica, parque de diversões e grandes cantores por meio dos shows, que neste ano, já tem como presença confirmada as cantoras e novidades do momento, Ana Castela, a boiadeira e Lauana Prado. Os velhos conhecidos do público como a dupla Victor e Léo e a dupla Henrique e Juliano também já são presenças confirmada para o time de atrações do evento.

Carbono em pauta

Entre a reunião de produtores de Mato Grosso do Sul, produtores dos demais Estados do Brasil e também de produtores de países vizinhos, a feira, que acontece no Parque de Exposições Laucídio Coelho, e conta com a presença de mais de 150 expositores e parceiros, deve ser terreno fértil para novas ferramentas e soluções modernas e dinâmicas.

Dentro dessa lógica, a 84ª edição da Expogrande traz como compromisso a neutralidade do carbono, que tem sido pautado como meta para o Estado até 2030 e parte de uma preocupação com a responsabilidade ambiental junto a produção, destacando práticas sustentáveis e o fortalecimento de parcerias com o setor governamental e comércio internacional.

Considerado um evento multissetorial, a Expogrande tem como tradição o encontro entre empresas fornecedoras, instituições do segmento e produtores rurais, ao oportunizar a realização de grandes negócios que, para o presidente da Acrissul, Guilherme Bumlai, contribuem para o sucesso. “Estamos ansiosos para contar com a sua participação na Expogrande 2024, contribuindo para o sucesso deste marco no calendário agropecuário e cultural do nosso Estado e do nosso País”, celebrou em convite.

Por Julisandy Ferreira.

Confira mais notícias na edição impressa do Jornal O Estado do MS.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.