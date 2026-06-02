Campo Grande assina adesão a programa federal e recebe novos equipamentos para a Guarda Civil

A Prefeitura de Campo Grande e a Secretaria Especial de Segurança e Defesa Social (Sesdes) assinaram nesta terça-feira (2) a adesão ao Programa Município Mais Seguro, da Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp). O ato foi realizado no Teatro Octávio Guizzo.

Durante a cerimônia, foram entregues equipamentos à Guarda Civil Metropolitana. O investimento total ultrapassa R$ 2,5 milhões e inclui 580 kits de armas de incapacitação neuromuscular (Taser) e 1.210 espargidores de menor potencial ofensivo.

A administração municipal afirma que a adesão ao programa busca fortalecer a estrutura da Guarda Civil e ampliar ações de segurança preventiva na capital.

O investimento total é de R$ 2.546.263,40.

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