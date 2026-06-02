Suspeito em veículo joga mala com haxixe durante fuga entre Caarapó e Amambai

Quase 10 quilos de haxixe do tipo Dry foram apreendidos nesta segunda-feira (1º) na MS-156, que liga Caarapó a Amambai. A ocorrência foi registrada durante uma ação de fiscalização na rodovia.

Um veículo tentou deixar o local ao perceber a presença da equipe e fez uma manobra brusca de retorno. Durante a fuga, os policiais perceberam que um objeto foi lançado para fora do carro.

Apesar da tentativa de acompanhamento, o veículo não foi localizado. Em seguida, os policiais retornaram ao ponto onde o material havia sido descartado e encontraram uma mala às margens da estrada. Dentro dela estava a droga.

O material apreendido foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Coronel Sapucaia. O prejuízo estimado à atividade criminosa é de cerca de R$ 500 mil.

A ação faz parte de uma operação de combate ao crime organizado na região de fronteira. O DOF também mantém canal para denúncias anônimas pelo telefone 0800 647-6300.

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