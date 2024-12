Com show marcado na Capital, Zezé Di Camargo fala sobre a nova fase solo na carreira e carinho por Mato Grosso do Sul

O amor vai mexer com as cabeças dos campo-grandenses. No próxima quarta-feira (11) , a partir das 20h, a Fazenda Churrascada receberá Zezé Di Camargo com sua turnê nacional ‘Rústico’. Este projeto solo, que se desenvolveu desde a pandemia, promete emocionar e encantar o público com uma mistura de nostalgia e inovação. Em uma entrevista exclusiva ao Jornal O Estado, o cantor revela detalhes sobre essa nova fase de sua carreira e o que os fãs podem esperar de sua apresentação, especialmente para os admiradores do sertanejo raiz.

A apresentação de Zezé Di Camargo já está com todos os ingressos esgotados que será gravada ao vivo para seu novo DVD, reflete um projeto que engloba EPs, shows e tem conquistado o Brasil. Sob a direção de Emmanoel Camargo, empresário e irmão do cantor, o evento promete ser uma verdadeira celebração da música e das emoções, mesclando o novo e o clássico em um único espetáculo.

O repertório da noite trará músicas do projeto solo de Zezé, como “Banalizaram”, “Pedras”, “Te Vi, Bebi”, “Fraude”, “35 Latas de Cerveja” e “Vou Ter que Tomar Uma”, além de sucessos de sua carreira ao lado do irmão Luciano. Clássicos como “É o Amor”, “Muda de Vida”, “Dois Corações”, “Pão de Mel” e “Flores em Vida” também estarão no setlist, garantindo um show empolgante.

Um homem Rústico

Por conta do isolamento social causado pela pandemia, Zezé Di Camargo se estabeleceu em sua fazenda em Araguapaz (GO), onde criou e desenvolveu ‘Rústico’, um projeto que resgata ainda mais a sua essência de homem do campo.

O cantor relembra um poema que escreveu há alguns anos e que, de certa forma, antecipava essa conexão com suas raízes: “Nasci numa casa branca, fincada num pé de serra, onde canta os passarinhos e é mais bela a primavera. Sou da terra onde o mato fica verde o ano inteiro, sou do estado que pulsa o coração do brasileiro…”

Para a reportagem do Jornal O Estado, Zezé explica que gravar um DVD solo foi uma experiência única, e que teve que se adaptar a uma nova dinâmica no palco. Embora o repertório inclua grandes clássicos e algumas novas canções lançadas recentemente, a vivência de estar sozinho no palco é desafiadora.

“Para um artista que está há tantos anos cantando, é algo totalmente diferente. Você tem o palco inteiro para você e tem que ocupá-lo o tempo todo. Não há mais a divisão com a dupla, você precisa preencher o espaço, se movimentar de um lado para o outro e manter a energia. A experiência foi desafiadora no início, mas os resultados têm sido maravilhosos e com certeza tem sido um grande aprendizado”, afirma.

Zezé destaca que não há medo ou insegurança nesse novo formato. “O palco é um ambiente muito familiar para mim, estou acostumado com ele há muitos anos. As músicas que cantamos são grandes sucessos, músicas que o público já conhece e que estão na boca do povo. Isso nos dá uma tranquilidade enorme. Quem está ali é fã e realmente gosta do nosso trabalho, então a conexão é muito forte”, completa.

Sobre o show na Fazenda Churrascada, Zezé destaca o sucesso de sua carreira, tanto solo quanto ao lado do irmão. “Clássicos que fazem o público cantar do início ao fim, com muita energia. Uma banda maravilhosa me acompanha, e tenho certeza de que será uma noite surpreendente para todos. As pessoas vão sair de lá encantadas com o que vão vivenciar”, destaca.

Amor por MS

Zezé revelou seu amor pelo Pantanal do Mato Grosso do Sul, um dos seus destinos favoritos para pescarias anuais. O cantor ainda compartilhou que sempre pesca acompanhado de um grupo de amigos, e, assim que a temporada de pescaria reabrir, ele estará novamente no Pantanal para mais uma experiência inesquecível.

“Adoraria ter mais tempo para pescar no Mato Grosso do Sul, especialmente em uma parte do Pantanal que eu adoro. Todo ano, estou lá, sempre no Pantanal. Costumo começar minha pescaria em Corumbá. O Pantanal se tornou um dos meus lugares favoritos, meu verdadeiro esconderijo no MS. Sem dúvida, é um destino especial para mim, onde posso aproveitar momentos de tranquilidade e conexão com a natureza”, revela o artista.

Para 2024, Zezé Di Camargo já tem grandes planos, incluindo a gravação de seu segundo DVD da turnê ‘Rústico’. Ele também compartilhou o sucesso de seu primeiro cruzeiro solo, realizado este ano, que esgotou as vagas em apenas cinco meses, com mais de cinco mil passageiros a bordo. A próxima edição do cruzeiro, que estava inicialmente programada para novembro de 2025, foi remarcada para janeiro de 2026, aproveitando o melhor período para esse tipo de evento

“Muita gente do Mato Grosso do Sul participou do cruzeiro e já está convidada para estar conosco em 2026. O cruzeiro será realizado de 11 a 14 de janeiro de 2026 e promete ser um encontro maravilhoso em alto-mar”, convida.

Zezé Di Camargo deixou uma mensagem de gratidão não apenas para seus fãs de MS, mas para admiradores de todo o Brasil. O cantor agradeceu o carinho e apoio recebido ao longo de sua carreira. “Deixo uma mensagem de gratidão e reconhecimento a todos, especialmente aos fãs de Mato Grosso do Sul, por todo o carinho e pela compreensão em relação ao nosso trabalho. Sempre é bom poder visitar diferentes lugares e deixar o meu carinho para o público de todas as regiões, seja de Mato Grosso do Sul, São Paulo ou Goiás”, concluiu. A turnê Rústico pode ser acompanhada nas mídias digitais, incluindo um EP com cinco faixas e clipes, disponíveis nas plataformas sociais, no canal do artista no YouTube e em todas as rádios do Brasil.

Serviço: O show do cantor Zezé de Camargo está marcado para a quarta-feira(11), as 20h na Fazenda Churrascada, localizada na Av. do Poeta, 520 — Jardim Veraneio em Campo Grande.

Por Amanda Ferreira e Marcelo Rezende

