Meteorologia emite alerta de baixa umidade para todos municípios de MS

O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) emitiu alerta, neste domingo (4), para todos os 79 municípios de Mato Grosso do Sul, quanto ao perigo potencial de baixa umidade que atinge o Estado.

De acordo com o comunicado, a umidade relativa do ar pode variar de 20 a 30%, entre as 11h e 19h de hoje. Por conta disso, há risco de incêndios florestais e perigo para a saúde humana, por conta de ressecamento da pele, boca e olhos.

É recomendado a ingestão de líquidos e necessário que se evite o desgaste físico e exposição ao sol nas horas mais quentes do dia. Em caso de emergência, a população deve acionar o Corpo de Bombeiros pelo 193.

Além do tempo seco, as temperaturas devem permanecer altas ao longo do dia em todas as regiões. Porém, para esta semana, está prevista a chegada de uma frente fria que deve obrigar a todos retirar os casacos do guarda-roupas.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.