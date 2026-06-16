Campanha de doação de sangue mobiliza voluntários neste sábado em Corumbá

Ação acontece das 7h às 17h, na unidade localizada na Rua Colombo, no Centro da cidade com atendimento ao longo do dia para facilitar a participação da população

Com a chegada do período de frio, os estoques de sangue em Mato Grosso do Sul registram redução nas doações. A urgência se volta principalmente para o estoque do tipo sanguíneo O+ está em 24% e o O- em 36%, índices considerados abaixo do ideal para garantir segurança no abastecimento.

Para ajudar a manter o abastecimento e garantir atendimento aos pacientes que dependem de transfusões, o Hemonúcleo de Corumbá realiza neste sábado, dia 20 de junho, uma campanha especial de doação de sangue.

A ação acontece das 7h às 17h, na unidade localizada na Rua Colombo, 1250, no Centro, com atendimento ao longo de todo o dia para facilitar a participação da população.

Quem pode doar?

Pesar no mínimo 51 kg.

Ter entre 16 e 69 anos de idade.

Menores entre 16 e 17 anos podem doar com acompanhamento e autorização do responsável legal.

Estar em boas condições de saúde.

Estar descansado e alimentado.

Quem não pode doar?

Pessoas com sintomas de gripe, febre ou infecções recentes.

Quem ingeriu bebida alcoólica nas últimas 12 horas.

Gestantes ou mulheres em período de amamentação (dependendo do tempo pós-parto).

Pessoas que fizeram tatuagem ou piercing recentemente (em geral, nos últimos 12 meses).

Quem passou por cirurgias ou procedimentos invasivos recentes.

Pessoas com doenças transmissíveis pelo sangue, como hepatites B e C, HIV ou sífilis.

Quem utilizou drogas ilícitas injetáveis.

Confira mais informações no site https://www.hemosul.ms.gov.br/.

O Hemonúcleo de Corumbá fica localizado na Rua Colombo, 1250, no Centro, com atendimento ao longo de todo o dia das 07h às 17h para todos os interessados.

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