Rapaz tem casa invadida por 6 homens e é agredido com tijoladas no Nova Lima

Na noite de ontem (17), um rapaz, de 20 anos, teve a casa invadida por 6 homens e foi agredido por eles com tijoladas na cabeça. O caso aconteceu no Bairro Nova Lima, em Campo Grande.

De acordo com o boletim de ocorrência, a esposa da vítima acionou a Polícia Militar e quando eles chegaram ao local, os agressores haviam fugido.

Um dos envolvidos na invasão conseguiu ser capturado na casa da tia dele, localizada próximo ao local do crime.

A mulher informou aos policiais que um deles estava armado, e além de agredirem o marido dela com tijoladas, também usaram objetos pontiagudos na agressão.

O rapaz foi socorrido pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e devido a gravidade das lesões na cabeça precisou ser encaminhado para a Santa Casa.

