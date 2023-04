Por “erro operacional”, Fugini usou produto vencido em maionese

Por meio de suas redes sociais, a Fugini Alimentos esclarece que houve um erro operacional na adição do ingrediente urucum (agente natural que da cor aos alimentos) na maionese da marca, que estava fora da validade.

O resposta da marca vem após a Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) proibir a comercialização, distribuição e uso de lotes das maioneses Fugini e Ramy, produzidas na fábrica de Monte Alto, São Paulo, no período de 20 de dezembro de 2022 a 21 de março de 2023.

Segundo comunicado da empresa, “por um erro operacional, esse lote de produtos foi fabricado com adição do ingrediente urucum […] representando 0,003% da formulação que estava fora da sua validade”. Com isso, a marca irá realizar um recall do produto.

As maioneses recolhidas devem apresentar o prazo de validade em dezembro de 2023, com número de lote iniciando-se a partir do número 354, e qualquer lote com prazo de validade em janeiro, fevereiro, ou março de 2024, em qualquer embalagem sendo sachês e sachês com bico, nas gramaturas 7g, 180g, 200g, 300g, 500g e 1,7kg.

Conforme o Código de Defesa do Consumidor, alimentos vencidos, incluindo suas matérias-primas, são considerados impróprios para o consumo, e a sua exposição à venda ou ao consumo é considerada infração sanitária. Assim, o recolhimento dos alimentos visa retirar do mercado produtos que representem risco ou agravo à saúde do consumidor.

A empresa ainda informa ao consumidor que caso esteja de posse de algum desses produtos, é preciso entrar em contato com a Fugini para iniciar o processo de recolhimento através do telefone 0800 702 4373, email [email protected] ou pelo site www.fugini.com.br