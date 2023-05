Homem morre após capotar veículo em curva na MS-141

Fábio Júnior de Moura Machado, de 36 anos, morreu na madrugada de hoje (13), após perder a direção do veículo em que conduzia e capotar, próximo à curva das Três Marias, na MS-141, entre os municípios de Angélica a Ivinhema, região sul do Estado.

Conforme apurado pelo Portal IviNóticias, Fábio perdeu a direção do Volkswagem Gol próximo à curva e capotar violentamente na rodovia.

Equipes da Polícia Rodoviária Estadual foi acionada, mas ao chegar no local, já encontrou a vítima sem vida.

Segundo apurado pelo site local, no veículo foi encontrado uma latinha de cerveja, o que pode indicar que ele estaria sob efeito do álcool na direção.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.