Caminhonete capota na BR-060 e deixa duas pessoas feridas

Duas pessoas, não identificadas, ficaram feridas após capotamento de uma caminhonete na BR-060, próximo ao perímetro urbano de Paraíso das Águas, município localizado a 277 km de Campo Grande. O acidente aconteceu na manhã desta sexta-feira (10).

De acordo com as informações do jornal BCN Notícias, por volta das 6h30, o motorista de uma caminhonete, modelo Ford F1000, perdeu o controle da direção, saiu da pista e capotou na rodovia BR 060, próximo à serra Sucuriú, a cerca de 5 km do perímetro urbano de Paraíso das Águas.

Dentro do veículo, estavam duas pessoas que foram socorridas pela equipe de saúde do PAM (Pronto Atendimento Médico) e pela Polícia Militar da região. O veículo foi encontrado em um canteiro, ao lado da rodovia.

Segundo o jornal da região, as duas vítimas são trabalhadores de uma propriedade rural próxima ao local do acidente. Ainda foram divulgadas informações sobre o estado de saúde das vítimas.

Com informações do jornal BCN Notícias

