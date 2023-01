Horóscopo do dia: Previsão de hoje para o seu signo

Signos

Áries (de 21/3 a 20/4)

Você começará o dia muito extrovertida e comunicativa. De olho no sucesso, pode aproveitar o estímulo para apresentar suas ideias e seus projetos no trabalho. Também terá boa lábia e pode fazer boas vendas se atuar no comércio. Sol e Urano enviam ótima energias para sua carreira e suas finanças: fique atenta às oportunidades. Mais tarde, talvez queira ficar mais tranquila no seu canto. A Lua fortalece a sua relação com a família, ainda assim podem rolar alguns conflitos. Seu coração pode balançar por um amor do passado: avalie se vale a pena insistir. A dois, lutem juntos pelo que querem.

Touro (de 21/4 a 20/5)

O Sol na Casa 9 envia ótima vibrações para quem está de férias e pode viajar. Também estimula os estudos e pode incentivar você a procurar novos cursos para fazer neste ano. À tarde, há risco de se aborrecer com fofocas, mentiras ou falsidades. Evite se abrir demais com quem não merece confiança. Procure ouvir mais e falar menos – ainda assim, não acredite em tudo que vão dizer: investigue. Pode enfrentar algum desencontro ou mal-entendido no amor. Na união, melhore o diálogo e valorize as afinidades que tem com seu amor.

Gêmeos (de 21/5 a 20/6)

A Lua vai entrar na sua Casa 2 e isso deve incentivar você a se preocupar um pouco mais com as finanças. Coloque a criatividade para funcionar, pense em formas de aumentar seus ganhos e cortar seus gastos. Os astros só alertam que é melhor não misturar grana com amizade, especialmente hoje à tarde, pois há risco de se aborrecer. Sol e Urano indicam um ótimo momento para mudanças. Se algo te preocupa, é hora de dar uma guinada e virar o jogo a seu favor: vá com tudo! Uma atração arrebatadora pode surgir e abalar as estruturas da sua vida amorosa.

Câncer (de 21/6 a 21/7)

Seu dia pode até começar meio sem graça, mas logo a Lua vai entrar em Câncer e isso vai renovar suas energias. Você vai se sentir ainda mais confiante e determinada para buscar seus objetivos. Capriche no visual e vai se sentir ainda mais poderosa. O céu só pede cuidado para não enfrentar chefes e autoridades à tarde: tenha jogo de cintura. Trabalhar em equipe será uma ótima opção e você poderá contar com o apoio de amigos para o que precisar. Ótima popularidade na vida social, seja para fazer amizades ou atrair novos admiradores. Há chance de romance com amigo(a). Companheirismo total na união.

Leão (de 22/7 a 22/8)

Cumprir seu trabalho e garantir o reconhecimento que merece é tudo que você vai querer hoje. O Sol na Casa 6 renova sua vitalidade e sua disposição, ao mesmo tempo em que garante mais disciplina para você cumprir seus compromissos. E o astro-rei está em harmonia com Urano na Casa das Realizações, indicando que você pode ter surpresas incríveis. Pode até resgatar um antigo projeto. À tarde, a Lua recomenda que respeite o desejo de se isolar, principalmente se precisar estudar ou aprender uma nova função. Na paquera, preste atenção em alguém que está sempre por perto. Reforce a confiança a dois.

Virgem (de 23/8 a 22/9)

O Sol no seu paraíso astral garante sorte, criatividade e muitas alegrias. Você atravessa uma fase especial e poderá celebrar deliciosas conquistas, em todos os setores da vida. Pode aproveitar esse entusiasmo para retomar os estudos e vislumbrar novos horizontes para o seu futuro. Pode atrair aliados importantes no trabalho. Para quem está curtindo as férias, o céu indica boas viagens, festas, passeios e diversão. Se estiver em companhia de amigos, melhor ainda! Nas paqueras, seu charme será irresistível. Há chance de romance com alguém de outra cidade ou país. Sintonia total a dois: beije muito!

Libra (de 23/9 a 22/10)

Se você planeja mudar-se para outra casa ou iniciar uma reforma para deixar seu lar mais gostoso, este é um bom momento para isso. Boas mudanças também poderão ocorrer no seu emprego e você vai se sentir recompensada. Também é um dia favorável para mexer em armários e arquivos. Se você precisa doar ou descartar algumas coisas, Urano vai ajudá-la a desapegar agora. À tarde, conflitos com colegas ou chefes podem afetar o seu astral – controle suas reações. Tensões vão rondar o romance e você deve respeitar as diferenças. Já na intimidade, as coisas prometem ser quentes. Ouse e surpreenda.

Escorpião (de 23/10 a 21/11)

Aproveite o início do dia para terminar as mudanças que começou ontem. No fim da manhã, a Lua chega à Casa do Conhecimento e você vai se sentir atraída por tudo que possa abrir a sua mente para o novo. Não perca a chance de iniciar um curso ou trocar ideias com pessoas sábias e experientes. Aprenda tudo que puder. Só não queira abraçar o mundo e assumir mais tarefas do que pode cumprir. Também convém maneirar na comida e na bebida – a saúde pede moderação. Bons papos podem facilitar uma conquista e até rendes um novo namoro. Na união, o diálogo será um ótimo aliado e vai fortalecer a relação.

Sagitário (de 22/11 a 21/12)

Você poderá ter boas novidades no emprego, com chance até de conseguir um aumento ou de faturar uma graninha a mais por sua produtividade. Fique ligada nas oportunidades e anote as ideias lucrativas que tiver, pois o Sol vai iluminar suas finanças. Agora, nem pense em contar com o dinheiro antes de receber ou em arriscar seus rendimentos em jogos ou promessas de lucro fácil, porque você pode sair no prejuízo. A Lua chega à Casa 8 e deixa você ainda mais sensual e atraente. Explore todo seu charme para atrair e envolver quem deseja.

Capricórnio (de 22/12 a 20/1)

O Sol em Capricórnio renova sua vitalidade e destaca todos os pontos fortes do seu signo. Você está se sentindo confiante, poderosa e sente que pode conquistar tudo que quiser. A sorte também sopra a seu favor e indica que pode escolher o alvo e investir, que a conquista está garantida. Explore toda sua criatividade no trabalho e some forças com os colegas, pois o momento pede união. Se você tem sociedade com parente, saiba negociar, sem brigar. Na paquera e no romance, seu sucesso será certeiro. Use e abuse do seu charme, faça surpresinhas românticas e aposte no companheirismo.

Aquário (de 21/1 a 19/2)

Aposte na criatividade para agilizar as coisas no trabalho. No fim da manhã, a Lua entra na Casa 6 e você vai se dedicar ainda mais às tarefas. Só precisa ter cuidado para não se envolver em fofocas e mal-entendidos no período da tarde. Nem sempre é interessante dizer tudo que pensa, então, procure se segurar. Esta é uma boa fase para pensar na vida e tomar algumas decisões importantes. Pode contar com o apoio e os conselhos da família. Na paquera, você pode se encantar por uma pessoa misteriosa ou comprometida. Na união, quanto mais cumplicidade, melhor. Melhore o diálogo.

Peixes (de 20/2 a 20/3)

A Lua entra no seu paraíso astral e traz novos estímulos para o seu dia. Se depender de sorte e criatividade, seu sucesso já está garantido no trabalho. Além disso, o Sol ilumina a Casa das Associações, o que deve facilitar muito o trabalho em equipe, as parcerias e amizades. Valorize as boas conversas. O único alerta do céu é em relação ao dinheiro: controle os gastos e evite esbanjar se não quiser ter problemas nesse setor. Cheia de charme e carisma, você vai arrasar corações na paquera e, se não for exigente demais, há boas chances de iniciar um namoro. A dois, cuidado com o ciúme.

