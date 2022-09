Vídeo: morador de Ponta Porã mata ex-mulher e filho de dois anos

Ezequiel Lemos Ramos, um estudante de medicina de 39 anos, morador de Ponta Porã, matou sua ex-mulher e filho na Zona leste de São Paulo. O homem atirou com uma carabina no carro onde estava Michelli Nicolich, de 37 anos, e dois filhos do casal, de cinco e dois anos.

No vídeo é possível ver que Ezequiel correu a pé na avenida Rodolfo Pirani, em seguida sacou a arma e atirou diversas vezes contra o carro. Após os disparos, o Fiat Uno bateu em um poste, em frente a uma escola.

Ezequiel chega perto do veículo e realiza mais disparos a queima roupa. Michelli Nicolich e a criança de dois anos chegaram a ser socorridos, mas não resistiram aos ferimentos. A outra criança, de 5 anos, não foi atingida pelos tiros.

Preso em Ponta Porã

Ezequiel já havia sido preso no dia 19 de maio deste ano, por ameaça e porte de arma irregular. Na ocasião, a esposa contou que o casal teve discussão por ciúmes e, no dia dos fatos, o marido chegou da faculdade exigindo que ela saísse do imóvel.

Desesperada, Michelli saiu correndo e acionou a polícia. Na casa, foram apreendidas 152 munições. Ezequiel chegou a fugir, mas depois retornou e foi preso em flagrante. À época, Michelli pediu medida protetiva, mas 8 dias depois deixou Mato Grosso do Sul e se mudou para São Paulo.

