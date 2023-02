Caminhão carregado de carvão pega fogo com motorista dentro

Um caminhão carregado com carvão pegou fogo na madrugada desta quarta-feira (08), em Aquidauana, município localizado a 125 km de Campo Grande. O motorista do caminhão, sem identificação, ficou abalado, mas não teve ferimentos.

Conforme apuração do jornal O Pantaneiro, o motorista relatou que o prejuízo estimado pode alcançar até 30 mil reais.

A dinâmica do incêndio ainda não foi totalmente esclarecida. Segundo o jornal local, por volta das 0h10, o Corpo de Bombeiros foi acionado pelo filho do motorista, que informou que um veículo estava pegando fogo na Rua João Pace, na Vila Pinheiro, em Aquidauana.

Os bombeiros compareceram ao local e conseguiram apagar as chamas que atingiram a carroceria do caminhão, com sete mil litros de água. O fogo não atingiu a cabine do veículo.

Também utilizaram uma máquina retroescavadeira, para derrubar a carga de carvão no asfalto e facilitar a extinção completa das chamas.

O proprietário do veículo relatou ao jornal local que o caminhão estava estacionado em frente à sua casa há uma semana. O veículo seria levado para uma siderúrgica da região, nos próximos dias.

Com informações do jornal O Pantaneiro

