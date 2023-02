CBF confirma data de jogo do Operário na Copa Verde

O Operário estreia na Copa Verde no próximo dia 18 (sábado), às 15h (de MS), diante do Tocantinópolis, no Estádio João Ribeiro, em Tocantins. A partida foi confirmada na tarde de segunda- feira (6), por meio de publicação no site da CBF. A entidade detalhou a tabela da primeira fase do torneio cujo principal atrativo é vaga direta para a terceira fase da Copa do Brasil 2024.

Único time de Mato Grosso do Sul no mata-mata regional, o Galo de Campo Grande decide fora de casa a classificação para as oitavas de final. Caso não seja eliminado logo na estreia, o time do técnico Celso Rodrigues enfrenta o Brasiliense, também na condição de visitante.

O time candango é um dos oito que entram direto nas oitavas de final por terem melhores posições no ranking da CBF. Além do Brasiliense, evitam o jogo da primeira fase as equipes do: Remo-PA, São Raimundo-RR, Paysandu-PA, Manaus-AM, Goiás-GO, Cuiabá-MT e Vila Nova-GO.

O torneio conta com 24 times, sendo 16 na primeira fase e oito clubes na segunda fase. As equipes disputarão jogos únicos nas duas primeiras fases e, a partir das quartas de final, duelos de ida e volta.

Estadual e Copa do BR

Antes de enfrentar o Tocantinópolis, o Alvinegro Campo-Grandense entra em campo hoje (8), às 15h, pelo Sul-Mato-Grossense. Depois de perder nas Moreninhas para o Costa Rica, no fim de semana, o Galo faz em Coxim, diante da equipe da casa, sua terceira partida no torneio local, e a primeira fora da Capital.

O confronto é válido ainda pela segunda rodada, e os dois times têm três pontos no Grupo A, em que o Crec lidera com seis pontos. Este é o único jogo do meio de semana do Estadual. Antes, a partir das 13h, na sede da CBF, no Rio de Janeiro, acontece o sorteio da primeira fase da Copa do Brasil. Na ocasião, será conhecido o adversário operariano no principal torneio eliminatório do país.

Jogos da Copa Verde:

17/2 (sexta-feira)

Atlético (AC) x São Francisco (AC) – Florestão, Rio Branco (AC) –

18/2 (sábado)

Ceilândia (DF) x Rio Branco (ES) – Serejão, Brasília (DF) Tocantinópolis (TO) X Operário (MS) – João Ribeiro, Tocantins (TO) Castanhal (PA) x Real Ariquemes (RO) – Arena Verde, Paragominas (PA) Humaitá (AC) x Trem (AP) – Florestão, Rio Branco (AC) –

19/2 (domingo)

União (MT) x Real Noroeste (ES) – Luthero Lopes, Rondonópolis (MT) Luverdense (MT ) x Interporto (TO) – Passo das Emas, Lucas do Rio Verde (MT) Rio Branco (AC) x Princesa Solimões (AM) – Florestão, Rio Branco (AC).

Por Luciano Shakihama

