Caminhada da Paz sensibiliza população no Dom Antônio

As celebrações dos 123 anos de Campo Grande ainda continuam acontecendo na Capital. Nesta sexta-feira (9), foi realizada a 15° edição da Caminhada da Paz, integrante oficial do aniversário da cidade desde 2007. O evento, que ocorreu próximo ao Cras Dom Antônio, tem com objetivo sensibilizar os moradores da região sobre a importância da transformação de uma cultura de violência para uma cultura de pacificação.

Promovida pela Prefeitura de Campo Grande e organizada pela Secretaria Municipal de Assistência Social (SAS), a caminhada contou com a presença de pelo menos mil pessoas, segundo estimativa da Guarda Civil Metropolitana, divididas entre entidades governamentais e não-governamentais, estudantes, famílias e usuários dos Cras e Creas.

José Mário Antunes, secretário municipal de Assistência Social, afirma que é preciso propagar um diálogo pacificador entre a população. “Precisamos ser parceiros e propagar a paz diariamente. Em nossas unidades espalhadas pelas sete regiões de Campo Grande é realizado um trabalho muito importante dentro do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos por meio de atividades, palestras e debates para que as pessoas saibam viver em comunidade”, destacou.

A servidora pública, Cléa Lúcia Braga Larsen, que era coordenadora do Cras Dom Antônio na época da primeira edição do evento e completou 72 anos na sexta-feira, enquanto caminhava ao lado dos jovens que acolhia na instituição, relembra como surgiu a idéia de realizar a primeira edição do evento.

“Na época tínhamos muitos problemas com alguns menores da região, o que resultou em um crime. Trabalhamos de branco durante um mês e decidimos realizar uma caminhada para reunir a comunidade. Tenho muito orgulho da importância que essa caminhada tem hoje e espero que perdure por muito anos e que as pessoas levem essa mensagem para suas casas”, afirma.

Preparação e trabalho contínuo

A preparação para a Caminhada da Paz que passou por diversas ruas do bairro, unindo gerações e contando com cartazes e faixas produzidos nas atividades socioeducativas das unidades começou a cerca de 1 mês.

De acordo com Gerson Hilário, coordenador do Cras Rosa Adri, 18 idosos e 60 crianças que frequetam o Serviço de Convivência participaram de ativididades para debater o tema e elaborar o material que foi utilizado na caminhada.

Para o coordenador, o propósito do evento foi ampliado nos últimos anos. “No início a caminhada tinha o propósito de diminuir os homicídios na região, porém hoje, estamos com uma nova proposta, falando também sobre violação de direitos de mulheres e crianças porque é importante abordar a paz em sua totalidade”, pontuou.

A ação contou com a apresentação das bandas da Guarda Civil Metropolitana e do Instituto Mirim. Secretários da gestão, superintendentes e profissionais de unidades da SAS, escolas e EMEI’s da Rede Municipal de Educação, profissionais de unidades de saúde da Secretaria Municipal de Saúde (Sesau) também participaram do evento.

O final da Caminhada da Paz foi marcado pela entrega de rosas brancas feitas pelas crianças do SCFV (Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos), dos Cras participantes.

