Jovem é preso tentando furtar oficina da Prefeitura

Equipe da GMD (Guarda Municipal de Dourados) prendeu um jovem, de 25 anos, que tentava furtar a garagem da Prefeitura de Dourados, localizada na rua Rio Brilhante, Jardim Água Boa.

Por volta de 21h30, os servidores faziam rondas na região e avistaram rapaz de bicicleta em atitude suspeita, próximo ao local do fato. Questionado, negou fazer algo ilícito.

Logo em seguida os guardas entraram no imóvel e avistaram o rapaz. Com ele, havia um alicate e alguns cabos de bateria. Durante a abordagem, o jovem confessou que pretendia furtar os objetos.

Aos guardas, o suspeito afirmou que o homem interceptado anteriormente era seu comparsa, porém, ele já havia deixado o local.

Ele foi Encaminhado à Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) e autuado por tentativa de furto.

Com informações do site Dourados News.

