Funsat e Funtrab oferecem mais de 7 mil vagas de emprego nesta segunda-feira

Na próxima segunda-feira (23), a Fundação Social do Trabalho (Funsat) e a Fundação de Trabalho de Mato Grosso do Sul (Funtrab) abrirão juntas mais de 7.500 vagas de emprego, contemplando diversas áreas e níveis de escolaridade.

A Funsat irá disponibilizar 2.322 vagas de emprego em Campo Grande, com ofertas para candidatos de diferentes perfis e qualificações. As funções variam desde atendentes de lanchonete até analistas de recursos humanos, oferecendo uma ampla gama de possibilidades para quem busca uma nova colocação profissional.

Destas vagas, 18 são voltadas especificamente para pessoas com deficiência, reforçando o compromisso da fundação com a inclusão no mercado de trabalho. Outro destaque são as 1.696 vagas que não exigem experiência prévia, como as de atendente de lanchonete, auxiliar de limpeza e operador de caixa, que oferecem grandes chances para quem está em busca do primeiro emprego ou de uma nova oportunidade.

Os interessados em participar do processo seletivo devem comparecer à sede da Funsat, localizada na Rua 14 de Julho, nº 992, na Vila Glória, levando documentos pessoais com foto e a Carteira de Trabalho. Quem possui a versão digital da Carteira de Trabalho deve garantir que o celular esteja com a bateria carregada para acessar os dados necessários durante a inscrição.

A Funtrab também abrirá 5.267 vagas de emprego na segunda-feira, distribuídas em 35 unidades pelo Estado. As oportunidades variam entre estágios, empregos temporários e vagas de tempo integral.

Somente em Campo Grande, são 1.654 vagas disponíveis, incluindo 52 para pessoas com deficiência e 83 estágios para universitários. Entre as opções de cargos estão açougueiro, adesivador, ajudante de obras, contador, eletricista, motoboy, operador de caixa, técnico de enfermagem, entre outros.

É importante ressaltar que as vagas são rotativas, o que significa que podem ser preenchidas a qualquer momento. Portanto, é essencial que os interessados se candidatem o quanto antes.

Para participar dos processos seletivos da Funtrab, os candidatos devem comparecer à sede da fundação, na Rua 13 de Maio, nº 2.773, em Campo Grande, levando RG, CPF e Carteira de Trabalho. O atendimento acontece de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 17h30.

