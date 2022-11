Caravana da coca-cola percorre 10 bairros nesta quarta-feira; confira

Tradição natalina, a passagem do Caravana Coca-Cola atravessa gerações e atrai milhares de pessoas que saem às ruas para acompanhar o trajeto dos caminhões iluminados. Após dois anos de restrição por conta da pandemia de Covid-19 os campo-grandenses terão a oportunidade de prestigiar a magia da Caravana nesta quarta-feira (9). O trajeto percorrerá 10 bairros da Capital.

Com o tema “O Natal Sempre Encontra o Caminho”, a iniciativa busca resgatar a essência natalina, reforçar as relações humanas e incentivar o cuidado socioambiental. A ação é promovida em parceria com a Sectur (Secretaria Municipal de Cultura e Turismo).

“Nos últimos anos, devido à pandemia, criamos diversas estratégias para manter a tradição, mas respeitando todos os protocolos de segurança. Com a melhora do cenário pandêmico e a população vacinada, podemos nos aproximar mais de nossos milhares de consumidores e parceiros. O intuito é levar o brilho de volta aos olhos das pessoas, fazendo valer o tema deste ano: o ‘Natal Sempre Encontra o Caminho’”, afirma Luciano Alves de Sá, Gerente Experience & Prestige Accounts.

Confira o itinerário:

O trajeto inicia na Rua Brilhante, n.º 2.702, segue até o trevo com a Avenida Manoel da Costa Lima e Avenida Bandeirantes. Os caminhões irão percorrer toda a via, que passa pelos bairros Vila Jacy e Vila Taquarussu, até à Avenida Afonso Pena.

Em seguida, a Caravana faz um desvio na Avenida Calógeras, viram à esquerda na Avenida Fernando Corrêa da Costa e sobem em direção a Rua 14 de Julho até a Praça Ary Coelho, onde haverá uma parada para que o público possa tirar fotos e prestigiar de perto os detalhes da atração.

Ao retornar para a Avenida Afonso Pena, os caminhões farão uma nova pausa em frente ao Shopping Campo Grande e seguirão nos altos da Avenida até a nova Cidade do Natal. De lá, retornam para a Avenida Ceará rumo à Avenida Eduardo Elias Zahran.

Na sequência, os caminhões viram à direita da Avenida Bom Pastor e continuam até a Avenida Toros Puxian, próximo ao Rádio Clube. O trajeto encerra na rotatória com a Avenida Gury Marques, em frente à fábrica da Coca-Cola FEMSA Brasil.

