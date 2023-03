Cadetes da Polícia Militar realizam simulação de crime com morte

A formação de novos policiais militares são divididas em quatro ciclos, o último com ênfase maior em estágios práticos

A tarde desta sexta-feira (24), foi de treinamento que faz parte da formação de futuros oficiais da Academia de Polícia Militar de Mato Grosso do Sul, em uma ocasião simulada na Avenida Duque de Caxias, em campo Grande. Atualmente, o curso de dois anos conta com 54 cadetes em formação, que se formarão em 17 de agosto deste ano.

De acordo com o responsável pelos cadetes, Coronel Alano Franco da Polícia Militar, foram instaurados 54 portarias de inquérito para apurar crime militar e uma dessas portarias é o homicídio. “O treinamento permite observar se os protocolos são seguidos corretamente e identificar falhas.”

Conforme o Coronel, o treinamento é pensado para o aperfeiçoamento tanto na formação quanto na atividade diária da corporação, com novas normas e principalmente procedimentos, por exemplo, seguimento de verificação do local de crime, medidas preliminares, escuta de testemunhas, apreensão de armamentos e isolamento da área.

Dinâmica

A simulação que aconteceu partiu de uma senhora do bairro ligando para o 190 denunciando um tráfico de entorpecente na sua residência. Em seguida, o 190 despacha uma viatura para atender a ocorrência.

Ao realizar a abordagem, os criminosos fictícios reagem à prisão e disparam contra a guarnição. A guarnição reage também e alveja, com bombinhas, o suposto cidadão que acaba falecendo no local. Enquanto outro autor de mentira é preso.

Por fim, o oficial responsável é acionado, assim como a perícia. O local é isolado. Os cadetes que participaram da ocorrência realizam as medidas administrativas e relata os fatos para futura instauração do inquérito. Posteriormente, outro cadete será encarregado em reproduzir a “cena do crime”.

“Existem outras atividades práticas adiante, por exemplo, policiamento de estágio no planejamento e execução, os mesmo também comandam viaturas nos finais de semana. Assim eles vão exercitando na prática”, conclui o Coronel. Acesse também: Três homens são presos após PM flagrar suposto abuso a menina de 12 anos

Com informações do repórter João Gabriel Vilalba