Mais de 2 toneladas de maconha é encontrada em caminhonete abandonada

Equipes do Departamento de Operações de Fronteira (DOF), encontraram mais de 2 toneladas de maconha, em uma caminhonete abandonada, na MS-485, na zona rural de Amambai, a 351 quilômetros de Campo Grande. De acordo com a polícia, o condutor do veículo conseguiu fugir do bloqueio policial.

O flagrante aconteceu na madrugada de ontem (18), quando policiais do DOF depararam com um veículo em alta velocidade em sentido contrário na MS-485. Ao deparar com a caminhonete, de modelo Hilux, policiais deram retorno e iniciaram uma perseguição, até o condutor abandonar o veículo, quilômetros à frente as margens da rodovia. O condutor continuou a fuga a pé em meio a mata.

Bloqueios foram realizados na região rural, mas o suspeito não foi localizado. Em vistoria a caminhonete abandonada, os policiais encontraram 2.237 tabletes de maconha, que totalizaram 1.812 quilos do entorpecente, além de 230 volumes de skunk, que pesaram 208 quilos da droga.

Segundo informações policiais, o material apreendido foi avaliado em R$ 5,8 milhões. Os entorpecentes e a caminhonete foram encaminhados a Delegacia da Polícia Civil de Amambai.

