Bombeiros encontram corpo de homem enroscado em madeiras no Rio Miranda

Após quatro dias de buscas no Rio Miranda, equipes do Corpo de Bombeiros de Bonito, a 297 quilômetros de Campo Grande, localizaram o corpo de Getúlio Ramos, de 63 anos, que estava desaparecido deste da noite de domingo (13). De acordo com a equipe de resgate, a vítima foi encontrada a 7 km do pesqueiro de onde foi visto antes de desaparecer.

Conforme apurado pelo Portal Bonito Mais, o corpo de Getúlio foi encontrado enroscado em madeiras no leito do Rio Miranda. Equipes da perícia técnica compareceu no local para realizar levantamentos.

Ainda conforme a imprensa local, Getúlio teria ido até a casa de um vizinho antes de desaparecer. Ele teria relatado as pessoas mais próximas que estava sendo perseguido e aparentou estar com alucinações.

O caso segue sendo investigado pela Polícia Civil do município.

