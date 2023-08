Horóscopo do dia: Previsão de hoje para o seu signo

Signos

Áries (de 21/3 a 20/4)

Sextou, Áries, mas sua atenção pode se voltar para assuntos mais sérios. Se depender dos astros, você vai mergulhar no trabalho com uma dedicação impressionante! Aproveite a vibe para colocar tudo em dia, finalizar aquelas tarefas chatas que vinha empurrando com a barriga e ainda causar uma boa impressão nos colegas. Mas a sua saúde também pede atenção e não vale a pena se sobrecarregar, tá? É importante respeitar seus limites. Se está precisando de uma grana extra, há chance de negociar um aumento ou conquistar um bônus. No romance, tente ceder em algumas coisas para agradar o mozão. A paquera não anda lá tão animada quanto você gostaria.

Touro (de 21/4 a 20/5)

Sextou, bebê, e a melhor notícia é que a Lua segue em seu paraíso astral e envia as melhores energias para o seu signo! E como se não bastasse, ainda troca vibes maravigolds com outros astros ao longo do dia, potencializando sua criatividade, charme e carisma. Antes de cair na farra, porém, direcione essa energia para o trabalho e aproveite para melhorar seus contatos, convencer os clientes e arrasar em uma reunião, por exemplo. À noite, ainda vai sobrar disposição para se divertir, passear e paquerar muito por aí até o final da noite. Nenhum contatinho vai resistir ao seu encanto. A dois, você vai cobrir o par de carinho e viver momentos super românticos!

Gêmeos (de 21/5 a 20/6)

A vontade de ficar no seu canto e curtir a família pode crescer nesta sexta, Gêmeos. Mas nem por isso dá para deixar as obrigações de lado, tá? Se tiver a oportunidade de trabalhar em casa, pode se surpreender com a sua produtividade! Produtos e serviços ligados ao lar também se desenvolvem melhor hoje, mas seu lado prático vai dar conta de qualquer desafio que surgir pela frente. Mais tarde, encontre um lugar tranquilo para descansar e repor as energias antes de sair para se divertir. Um amor antigo pode reaparecer quando menos espera e reacender seu interesse se está só. Mas, se tem compromisso, reforce os laços com o mozão e foque na família que estão construindo juntos.

Câncer (de 22/6 a 22/7)

Sextou e você começa o dia mais falante do que o normal, Câncer. Vai sobrar disposição até para sair da sua zona de conforto, inclusive no trabalho, e se arriscar um pouco. Tudo que envolva comunicação, seja pessoalmente ou não, pode trazer boas oportunidades na vida profissional agora. Mais tarde, reunir o pessoal para dar risada e colocar o papo em dia será perfeito para fechar a semana com chave de ouro. A paquera pode surpreender ao longo do dia, inclusive com mensagens daquele crush que andava de olho. O astral segue maravilhoso também com o mozão, aposte numa boa conversa para esclarecer um malentendido e melhorar ainda mais o romance.

Leão (de 22/7 a 22/8)

Hoje, sua atenção continua focada nas finanças e pode encontrar ótimas oportunidades de encher o bolso. Se precisa dar uma reforçada no orçamento, pode surgir a oportunidade de pegar um trabalho extra. Bom momento para conversar sobre um aumento, negociar um bônus ou correr atrás de novos negócios, meu cristalzinho. Mas se tudo anda bem nessa área, aproveite o astral favorável para comprar algo que deseja há tempos ou dar um passo a mais em busca do sonho da casa própria. Com tanta coisa acontecendo, a conquista não promete grandes novidades, mas não desista. Você e o mozão podem fazer planos para o futuro e até melhorar as contas do casal.

Virgem (de 23/8 a 22/9)

Sextou e você começa o dia com a corda toda, meu cristalzinho! Com os astros sorrindo para os seus interesses, vai sobrar disposição para começar um curso, fazer uma viagem ou iniciar um projeto pessoal que estava sonhando. Tire proveito dos seus pontos fortes para se destacar no serviço e, de quebra, impressionar geral com o seu lado focado e comprometido! Também vale reservar tempo para curtir a vida e embarcar em algumas aventuras pelo caminho. Se o seu coração está vago, aposte no bom humor e na descontração pra fisgar alguém interessante. Você e o mozão também estarão mais afinados, mas não vale exagerar na hora de impor as suas opiniões, valeu?

Libra (de 23/9 a 22/10)

Sextou, Libra, e tudo o que você vai querer é curtir o seu canto, meditar, repensar a vida… Pena que a vida não é perfeita e, se precisa trabalhar, o jeito é criar coragem para encarar a labuta, bebê. Foque nas tarefas que não exigem muita interação com os colegas, assim, será mais fácil dar conta das suas responsabilidades e manter o bom humor. Seu interesse por assuntos místicos e pelo oculto vai crescer e pode ser interessante cavar e aprender mais sobre si mesmo, meu cristalzinho. Se está na pista, ouça seu sexto sentido para não se envolver em confusão, tá? Pegue mais leve na desconfiança e aposte em um programa sossegado com o mozão.

Escorpião (de 23/10 a 21/11)

Se depender das estrelas, você pode alimentar novos sonhos e projetos ainda mais ambiciosos nesta sexta. Seu signo tem fama de ser muito reservado, Escorpião, mas faça um esforço para compartilhar ideias e juntar forças com quem pode te ajudar a conquistar o que deseja. À noite, o astral será perfeito para ir a um lugar diferente e matar a saudade. Mantenha a paz com o mozão e aproveite para fazer algo mais animado junto com os amigos do casal. Se o coração está vago, pode engrenar uma amizade com benefícios ou contar com o pessoal para apresentar um novo crush.

Sagitário (de 22/11 a 21/12)

Com a atenção totalmente voltada para o trabalho, você não vai se distrair facilmente nem deixar as suas tarefas pela metade! As estrelas ampliam sua ambição e o céu será o limite, Sagita! Mas como nem tudo cai de brinde no seu colo, bora lá arregaçar as mangas e fazer a sua parte, tá? E como sextou, o pique para cuidar melhor do seu corpo e dar aquele up no visual pode fazer a diferença e garantir muitos elogios. Além de se cuidar melhor, o investimento na saúde vai se refletir no visual e você pode se sentir bem. Mostre mais dedicação ao relacionamento e converse com o mozão sobre planos e sonhos para o futuro. Tudo indica que pode se encantar com alguém nas redes sociais.

Capricórnio (de 22/12 a 20/1)

Você começa o dia sonhando com planos para uma viagem, Caprica, mas precisa concentrar a atenção nas tarefas primeiro, combinado? Se não der pra botar os pés na estrada, o jeito é matar a saudade de todo mundo do jeito que for possível. No trabalho, sua curiosidade segue em alta e você pode trocar experiências interessantes com os colegas, aprendendo mais do que imagina e reforçando os laços de camaradagem com o pessoal. Pode pintar boa nova sobre um assunto que envolve a Justiça. Podem pintar novidades e uma dose extra de animação com quem ama se saírem da rotina. Com bom humor e descontração, você vai colecionar novos admiradores se está só.

Aquário (de 21/1 a 19/2)

Logo cedo, mudanças em casa recebem as melhores vibes: jogue fora o que não usa mais! Aproveite para dar uma renovada na decoração, mesmo que seja só com a troca de lugar de alguns móveis. No trabalho, talvez tenha que ser mais flexível para se adaptar a alguns imprevistos que devem surgir pelo caminho, Aquário. A boa notícia é que, embora nem tudo saia de acordo com a maneira que você planejou, no final das contas, o resultado tem tudo para ser positivo para os seus interesses. Aí sim! Alguém misterioso e atraente pode cruzar seu caminho: abra o olho! A atração física aumenta e taca fogo na cama o mozão que lute pra acompanhar seu pique.

Peixes (de 20/2 a 20/3)

Sextou, meu cristalzinho, e você vai fazer o que puder pra deixar o isolamento bem longe! No trabalho, vale a pena apostar na diplomacia se quiser expandir seus contatos e melhorar a convivência com os colegas. Priorize as tarefas que precisam da colaboração de outras pessoas conversando, todo mundo se entende e o serviço rende mais. Vai ser divertido reunir as pessoas queridas, trocar ideias, matar a saudade e curtir a presença de quem é importante na sua vida. A sintonia com o mozão também cresce, assim como o diálogo e a sinceridade. Um lance recente pode se firmar, mas é melhor não pressionar demais e conversar antes de assumir um compromisso.