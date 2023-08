Micro e pequenos empresários do varejo de MS terão acesso a crédito de até R$ 500 mil

Caravana da Sudeco chega em Campo Grande no dia 28

Micro, pequenos e médios empresários do varejo em Mato Grosso do Sul terão acesso à linha de crédito, entre R$ 10 mil a R$ 500 mil. No dia 28 a 30 de agosto será realizada a caravana da Sudeco (Superintendência de Desenvolvimento do Centro- -Oeste), em parceria com a FCDL-MS (Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas de Mato Grosso do Sul).

O objetivo é movimentar o varejo para alavancar os negócios daqueles que ainda se recuperam financeiramente no pós-pandemia. Neste ano, o projeto conta com uma novidade, a ampliação no atendimento por meio da chamada “Caravana da Sudeco”, que estreará em Mato Grosso do Sul.

A superintendente da Sudeco, Rose Modesto, comemorou a nova ferramenta de atendimento aos empreendedores de Mato Grosso do Sul e do Centro-Oeste. “Para nós, da Sudeco, é muito gratificante poder levar a Caravana. Iniciando em Mato Grosso do Sul, ela vai levar crédito aos empresários e principalmente aos micro e pequenos empresários. A gente sabe da luta de vocês, inclusive para tirar as burocracias e fazer com que as instituições financeiras estejam também cada vez mais com as portas abertas para receber o pequeno”, destacou.

A presidente da FCDL, Inês Santiago, foi até Brasília-DF, solicitar o pedido da ampliação. Ela explica que o varejo familiar alimenta grande parte da economia de Mato Grosso do Sul e carecem de condições facilitadas para a captação de recursos. “Étornar esse processo mais simples, menos burocrático, para que empresários, especialmente o pequeno e o micro, que é o grande gerador de empregos no Estado e no país, tenha acesso. Em parceria com a FCDL-MS, vamos ampliar o acesso ao FCO para melhor atender os micro e pequenos negócios”, destaca a presidente da Federação das CDLs de Mato Grosso do Sul.

Ainda de acordo com Inês, os recursos não pertencem aos bancos. É um recurso que é derivado do pagamento de imposto dos brasileiros, em especial o imposto sobre a renda e sobre o produto industrializado, que volta para financiar o setor produtivo, sem distinção de qual seja, tanto do agro quanto o setor empresarial.

O presidente da CDL-CG, Adelaido Vila, destacou que a caravana é algo almejado há muitos anos por todo o movimento CDL. “Nós entendemos que isso vai fazer com que o pequeno possa ter acesso a crédito, que hoje ele não tem. O FCO tem um crédito mais barato, com juros que variam de 9% a 11%, um crédito mais plausível e ajuda a desenvolver toda essa parte varejista, permitindo que o varejista possa ter um nível de competitividade muito maior”, avaliou o presidente.

Suporte

A FCDL-MS foi escolhida como uma das pontes da Caravana da Sudeco para a inscrição de empresas do Varejo de MS a serem beneficiadas. Para assumir a demanda, um compromisso foi firmado na Sudeco, que é abrir para filiados e não filiados a oportunidade de realizar a análise preliminar de acesso ao financiamento do FCO.

A FCDL-MS é especialista em análise de crédito e referência no mercado quanto a esse serviço, por conta da plataforma do SPC Brasil. Por meio de um sistema simples, o dono da micro e pequena empresa realiza o contato com a Central de Atendimento da FCDL-MS, para obter informações e fazer o cadastramento para a análise da eventual liberação de crédito.

Num primeiro momento, a entidade visa encaminhar uma lista de 500 CNPJs para a Sudeco, com os dados requeridos, de forma que o candidato que visa adquirir recursos obtenha, também pela federação, a resposta de sua solicitação.

O dinheiro do empréstimo será liberado por um dos bancos credenciados na operação – Banco do Brasil, Banco de Brasília e Banco Cooperativo Sicredi S.A, com carência de três meses a até cinco anos, dependendo do contrato.

O Plano Estratégico da Superintendência do Desenvolvimento do Centro-Oeste 2018-2022, para o exercício de 2023, estabeleceu novo rol de diretrizes e prioridades para as contribuições oferecidas às Unidades Federativas do Centro-Oeste e pelas instituições financeiras operadoras do fundo.

Por meio do número (67) 99870-5400, que atenderá a Capital e todo o Estado, os interessados podem obter demais informações.