Desenrola Brasil: R$ 433 milhões em dívidas foram negociados em apenas um dia

Nada menos do que R$ 433 milhões de reais em dívidas foram renegociados pelo Desenrola Brasil na quarta-feira (22). Isso mesmo. Num dia só. Daí a data ficar marcada como o “Dia D” do programa governamental.

Foram pagas 150 mil dívidas na plataforma do programa. Pra dar uma ideia de quão expressivo foi o movimento naquele dia, basta dizer que o número é sete vezes maior que o valor diário médio da semana anterior à data. 72 mil pessoas foram atendidas em todo o país. As condições de renegociação foram bastante diferenciadas: pagamento parcelado em até 60 meses, sem entrada, com primeira parcela somente em 2024, entre outras.

Descontos

Os descontos ficaram em 86,3% em média. O valor médio parcelado foi de R$ 1.087 e, à vista, o valor médio de pagamentos foi de R$ 262. Nos momentos de pico de acessos à plataforma do Desenrola na internet, foram feitas mais de duas renegociações por segundo.

Na segunda-feira (20) a plataforma passou a oferecer também oportunidades para os devedores negociarem dívidas de até R$ 20 mil parceladamente — antes disso os pagamentos até este valor deviam ser quitados à vista.

Os bancos ampliaram horários de atendimento para atingir a um maior contingente de renegociadores durante o Dia D.

A ação marcou uma parceria do governo federal com bancos privados e públicos, como o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal, e demais entidades credoras participantes do programa.

O que é o Desenrola Brasil

O programa foi lançado em 17 de julho de 2023 para recuperar as condições de crédito dos devedores. Até agora mais de 3 milhões de brasileiros renegociaram cerca de R$ 26 bilhões em dívidas. Como parte do programa, os principais bancos do país ainda retiraram automaticamente 10 milhões de registros de negativação de pequenas dívidas, com valor de até R$ 100.

As negociações são feitas totalmente por meio digital, com uma navegação intuitiva e rápida, garantindo agilidade, comodidade, segurança e conveniência para a regularização dos débitos. Basta acessar a plataforma do Desenrola Brasil (desenrola.gov.br) por meio de contas prata ou ouro do gov.br. Até o final do Programa, as pessoas que precisarem de auxílio presencial poderão se dirigir às agências do Banco do Brasil e da Caixa Econômica Federal.

