Evento no Bioparque discute projetos para conter impactos ambientais em MS

Na manhã de hoje (06) ocorreu a Abertura da programação em comemoração ao Dia Mundial do Meio Ambiente, no Bioparque Pantanal. O objetivo é apresentar políticas públicas para a proteção ambiental e apresentar o plano MS Carbono Neutro.

Durante o evento, foi apresentado dados que mostram que Mato Grosso do Sul é um Estado que pode ser considerado visionário no quesito da descarbonização e na promoção do desenvolvimento sustentável, com base na cooperação para financiamentos, incentivos, desoneração, capacitação e desenvolvimento em novas tecnologias e projetos.

O governador Reinaldo Azambuja (PSDB) esteve no evento e declarou que o programa MS Carbono Neutro éum dos responsáveis para o crescimento sustentável no Estado. “O grande exemplo é que é possível crescer com sustentabilidade. O programa MS Carbono Neutro, é dividido em oito temas e oito ações concretas que já estão acontecendo em Mato Grosso do Sul para neutralizar as emissões de gás até 2030, talvez um dos programas mais robustos de todos os estados brasileiros. Junto com isso, um grande programa de conservação e recuperação de solo, os programas que envolvem o pró solo, entrega de equipamentos, micro bacias, politica reversa que nós estamos fazendo, de reciclagem com produtos que muitas vezes agridem o meio ambiente. E hoje nós temos nas Assembleia Legislativa o protocolo para ser ratificado de governadores pelo clima, que é aquele grupo de governadores de 21 Estados que já fizeram a adesão, que vão trabalhar conjuntamente em um protocolo de trabalho conjunto para neutralizar emissões para ajudar a questões ambientais. Mato Grosso do Sul dá exemplos na questão da sustentabilidade”.

O protagonismo das ações que promovem a sustentabilidade motivaram o MAPA (Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento), por meio da SDI (Secretaria de Inovação, Desenvolvimento Sustentável e Irrigação) a promover a realização do evento.

De acordo com o Secretário da SEMAGRO (Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar), Jaime Verruck, o Estado tem projetos para apresentar no Fórum de Mudanças Climática. Ele comenta que é de extrema importância não só para o MS, a discussão em torno da emissão de carbono. “Esse é o momento de fazermos uma discussão e um diálogo. O carbono neutro não é mais uma proposta, é uma obrigação”, explica.

Azambuja ainda diz que o meio ambiente tem que ser uma preocupação de todos e ainda alfineta outros países. “O meio ambiente tem que ser uma preocupação de todos. Hoje o mundo todo olha e acho que o Brasil não deve nada a Europa, a América, aos Estados Unidos, alguns países querem ditar regra aqui no Brasil mas nós preservamos bastante, diferente deles que destruíram praticamente toda a natureza na Europa e nos Estados Unidos. Se você olhar não tem preservação”.

Com informações da repórter Fernanda Marques.

