Judô: Na Europa, campo-grandense perde para ‘velha conhecida’

Uma das rivalidades que surgem na classe júnior em competições nacionais deu ao Brasil, no domingo (5), duas medalhas na Copa Europeia Sub-21 de Graz, na Áustria. A fluminense Rafaela Batista e a sul-mato-grossense Aléxia Nascimento venceram todas as suas lutas nas preliminares e se enfrentaram na final do peso ligeiro (48 kg).

A campo-grandense de 19 anos começou melhor e forçou duas punições a Rafaela por falta de combatividade. A reação veio com um ippon de Rafa a quatro segundos do fim do tempo normal de luta. Batista foi bronze no Mundial Júnior de 2021 e Aléxia foi campeã dos Jogos Pan-Americanos Júnior de Cali em 2021 e do Pan de Lima, neste ano. As duas protagonizam finais de competições nacionais frequentemente e, com isso, crescem no mesmo nível.

O peso até 48 kg reuniu 21 judocas e, até a final, a campo-grandense havia confirmado o seu favoritismo ao vencer três lutas. da Espanha, Eva Soler e Khalimajon Kurbonova, do Uzbequistão, completaram o pódio com a dupla brasileira. No total, a delegação nacional composta por 13 competidores faturou quatro medalhas no torneio europeu, todas no feminino. Sábado, Maria Eduarda havia sido prata no peso até 78 kg, e Eliza Ramos, ambas do Rio de Janeiro, foi bronze na categoria até 78 kg.

Mais pódios na Europa – A gaúcha Mayra Aguiar faturou no domingo (5) a segunda medalha de prata para o Brasil no Grand Slam de Judô em Tbilisi (Geórgia). No último dia de competição, Mayra foi superada na disputa do ouro da categoria 75 quilos pela alemã Anna-Maria Wagner, atual campeã mundial. O Brasil somou quatro medalhas, todas conquistadas por mulheres. Além de Mayra, Ketleyn Quadros (63 kg) também assegurou a prata, e Tamires Crude (63 kg) e Rafaela Silva (57 kg) ficaram com o bronze.

A próxima etapa do circuito mundial da IJF (sigla em inglês para Federação Internacional de Judô) começa no dia 24 deste mês, com o Grand Slam de Ulaanbaatar (Mongólia). A competição inicia a classificação olímpica para os Jogos de Paris em 2024. (Com CBJ e Ag. Brasil)

