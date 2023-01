Após entrar em briga familiar, mulher é atingida com pedrada na cabeça

Uma mulher de 23 anos, foi ferida a pedradas na tarde de ontem (8), após discutir com o cunhado em Três Lagoas, a 326 quilômetros de Campo Grande. Segundo a polícia, a vítima estava tentando evitar uma briga entre o esposo e o irmão.

Conforme relatado pelo boletim de ocorrência, os policiais foram acionados por volta das 17h, após receberem informações de uma mulher ensanguentada em uma residência no Jardim das Violetas.

No local, os militares ouviram o irmão da vítima, que relatou sobre uma briga entre ele e o cunhado após uma brincadeira. Na tentativa de apartar a briga, a mulher entrou no meio da discussão e acabou sendo atingida por uma pedrada na cabeça.

Ainda conforme o registro policial, o suspeito seria o próprio irmão da vítima que foi preso em flagrante. A mulher foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) até o hospital. O caso foi registrado como lesão corporal dolosa na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) de Três Lagoas.

