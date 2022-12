Bazar beneficente da Juliano Varela tem peças a partir de R$ 5,00

Associação Juliano Varela, que atende pessoas com Síndrome de Down, promove neste sábado (10), um bazar beneficente com mais de três mil peças a partir de R$ 5,00. Os itens do bazar foram arrecadados a partir de doações de apoiadores da instituição.

A ação tem o objetivo de angariar fundos para o pagamento do 13° e férias dos colaboradores da instituição. O bazar conta com diversos itens como acessórios, mais de 500 pares de sapatos novos da marca Arezzo, peças infantis a R$ 5,00, bolsas, cintos, itens de decoração e até equipamentos eletrônicos.

Desde às 8h da manhã de hoje, centenas de campo-grandenses formam filas em frente a sede da Juliano Varela para aproveitar as promoções, conforme a associação, para evitar tumulto será limitada a entrada de 30 pessoas por vez. No local também haverá venda de comidas como chipa, salgados, doces e café.

Serviço:

O bazar é realizado na avenida Marquês de Pombal, 220, no bairro Tiradentes e segue até ás 17h.

