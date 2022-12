De Matheus & Kauan a mostra de teatro, confira as atrações para o sábado

Sábado chegou e ainda não sabe onde ir? Tem a Fan Fest da Copa do Mundo 2022 em Campo Grande, que está transmitindo os jogos e é a única festa licenciada pela FIFA em MS e que tem proporcionado apresentações com diversos artistas que estão em destaque no cenário nacional.

O festival temático tem, neste fim de semana, mega show com a dupla Matheus & Kauan. Além disso, a festa conta com as áreas Vip Vai Brasil e Camarote Hexa e Lounges Canarinho. Open food de churrasco para os setores Camarote Hexa e Lounges Canarinho, que é servido desde a abertura dos portões até uma hora após o encerramento dos jogos.

A mostra de teatro do grupo Fulano Di Tal, segue firme e forte, e também colocamos aqui os locais que vão transmitir os jogos da Copa, então, aproveite!

Sábado – 10/12

Jogos da Copa – Shopping CG

O shopping mais antigo da Capital vai ter um telão na Praça de Alimentação, onde deve exibir todos os jogos do Mundial que sejam realizados durante o horário de funcionamento do estabelecimento. O Shopping Campo Grande fica na Avenida Afonso Pena, 4909, Bairro Santa Fé.

Jogos da Copa – Bosque

O Shopping Bosque dos Ipês vai manter o telão – que já transmite os jogos do Brasileirão – na Praça de Alimentação, para exibir os jogos da Copa da Fifa. Também serão transmitidas todas as partidas disputadas durante o horário de funcionamento do centro comercial.

Jogos da Copa – Prosa

Durante a Copa do Mundo, a Cervejaria Prosa deve abrir uma hora antes dos jogos e

exibir todas as partidas. A cervejaria Prosa fica na Rua Alagoas, 901 – Vila Suíça.

Jogos da Copa – Louvada

A Cervejaria Louvada, por sua vez, como tem o horário comercial que vai das 9h até 22h e ambiente climatizado, vai exibir todos os jogos ao vivo. A Cervejaria Louvada fica na Rua Alfazema, 21, Chácara Cachoeira.

Jogos da Copa – Sunset Growler

Já a Sunset Growler Station terá um telão de 3×2 metros, onde serão exibidos os jogos do Brasil ao vivo. A Sunset Growler Station fica na Avenida Afonso Pena, 5668, Chácara Cachoeira.

Papai Noel no Bosque

O Papai Noel vai atender às crianças e famílias das 15 às 20h (com intervalo das 17 às 18h), no Shopping Bosque dos Ipês, que fica na Avenida Cônsul Assaf Trad, 4796, Parque dos Novos Estados.

Dut’s Fan Fest

A Dut’s Fan Fest, único evento licenciado pela FIFA em MS já trouxe diversos artistas e promove, neste sábado (10), show com a dupla Matheus & Kauan, que devem trazer no repertório hits como “Esse B.O. é Meu”, “Nem Doeu”, “Pactos” e “Basiquinho”, entre outros, no estacionamento do Shopping Bosque dos Ipês, em Campo Grande, que fica na Avenida Cônsul Assaf Trad, 4796. Os ingressos podem ser adquiridos em diversos pontos de venda como o próprio Bosque dos Ipês, pelo o aplicativo BaladaApp e no link: https://baladapp.com. br/a/duts-fan-fest-2022/2919 .

Mostra de Teatro

Entre os dias 8 e 11 de dezembro, às 20h, no Espaço FdT, a 8ª Mostra Fulano di Tal de Teatro traz o espetáculo “O amor de Rosinha”, que será a apresentação de encerramento da Oficina de Teatro realizada pelo grupo Fulano di Tal. O espaço Fulano di Tal está localizado na rua Rui Barbosa, 3099; entre as ruas Cândido Mariano e Maracaju.

