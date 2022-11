Associação Juliano Varela fica em 1º lugar no Prêmio Cidadania Sul-Mato-Grossense

A SECIC (Secretaria de Estado de Cidadania e Cultura), premiou as melhores instituições que desenvolveram ações durante o período 2020-2022, como atividades remotas desenvolvidas.

A Associação Juliano Varela ficou em 1° lugar no Prêmio Cidadania Sul-Mato-Grossense como Organizações da Sociedade Civil que melhor desenvolveu ações qualitativas de cidadania, voltadas à melhoria na qualidade de vida da população em situação de vulnerabilidade social, em Mato Grosso do Sul.

Durante o pico da pandemia da Covid-19, todos os profissionais conseguiram desenvolver atividades plenas com os atendidos, de forma remota ou presencial na casa do aluno da Associado.

O Serviço Social da instituição conseguiu manter com cestas básicas todas as famílias hipossuficientes afetadas, na área do núcleo de saúde os profissionais se deslocavam pacientes de forma segura e de acordo com todas as normas de biossegurança adotadas pelos meios de segurança sanitária.

Para o Presidente da Associação, Wilson José de Almeida, esse reconhecimento é fruto de um trabalho harmônico e de dedicação de cada profissional, afirma.

“Me faltam palavras para agradecer a toda nossa equipe, que, na verdade é uma família, todos que saíram das suas casas no pico da pandemia e doou seu trabalho para cuidar da vida do próximo é o maior ato de amor que pude presenciar”.

A fundadora da Associação Juliano Varela, que na época era a então Presidente, ao saber da informação chorou bastante e disse aos colaboradores “O choro é de alegria pelo trabalho de cada um, sou eternamente grata, esse prêmio é de vocês”, afirma Malu Fernandes.

Vale ressaltar que a Associação passa por momento de grande dificuldade financeira e pede apelo a toda população sul-mato-grossense para contribuir com o 13° e férias dos funcionários.

Para mais informações pode entrar em contato pelo telefone: 67 99217-2299

Com informações da assessoria de imprensa.