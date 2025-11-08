Energisa MS prepara plano especial para Enem 2025

Nos dias 9 e 16 de novembro, mais de 57 mil estudantes de Mato Grosso do Sul farão o Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) 2025. Para assegurar o fornecimento contínuo de energia durante o exame, a Energisa Mato Grosso do Sul implementou um plano especial de operação voltado às instituições de ensino que sediarão as provas.

O plano contempla o reforço das equipes operacionais e a priorização das áreas com escolas mapeadas. “Tudo será monitorado em tempo real pelo Centro de Operação Integrado (COI) da Energisa, que possibilita o acompanhamento detalhado do sistema elétrico do estado e o acionamento rápido das equipes em campo e dos canais de atendimento”, explica Helier Fioravante, gerente de Operações da Energisa MS.

Atenção redobrada em período de chuvas intensas

Nos últimos dias, o estado registrou ventos acima de 100 km/h, chuvas e tempestades — cenário que deve persistir. Para o fim de semana, data do primeiro dia do Enem, o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de Mato Grosso do Sul) prevê instabilidade, com aumento da nebulosidade, chuvas fortes, tempestades, raios e rajadas de vento acima de 60 km/h, além da possibilidade de queda de granizo. Os acumulados de chuva podem ultrapassar 30 mm em um único dia, principalmente na região leste.

Em condições climáticas adversas, a rede elétrica pode ser afetada por árvores, galhos e objetos arremessados pelos ventos, além de descargas atmosféricas. “Por isso, estamos reforçando a presença de nossas equipes e preparados para atender eventuais emergências com segurança e agilidade”, destaca Marcelo Santana, coordenador do COI.

A concessionária também alerta a população para não se aproximar de fios caídos ou estruturas danificadas, devido ao alto risco de acidentes.

Canais oficiais de atendimento

Em caso de emergência ou para registrar ocorrências, os clientes podem entrar em contato pelos canais oficiais:

Aplicativo: Energisa On

WhatsApp (Gisa): (67) 99980-0698

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram