Prefeito interdita Balneário após ataques de piranhas

O Prefeito de Três Lagoas, Ângelo Guerreiro (PSDB), informou na última quinta-feira (5), que o Balneário Municipal, Miguel Jorge Tabox ficará interditado por tempo indeterminado devido ataques aos banhistas.

Segundo o chefe do executivo em dezembro foram mais de 20 notificações de ataques de piranhas. Equipes de mergulhadores estão estudando o caso que chamou atenção da população.

Estará em manutenção e uma segunda rede de contenção será colocada no local. A manutenção do balneário, é diária, mas diante dos recentes acontecimentos foi intensificada a limpeza no Rio Sucuriú,

No facebook uma mãe mostrou o ferimento no pé do filho, mas ranchos vizinhos não confirmam a informação e também ficaram surpresos com os supostos ataques.

