Avenida Filinto Muller continua interditada até domingo para obras no Lago do Amor

A fim de permitir a continuidade dos trabalhos de reparação da ponte sobre o Lago do Amor, na Avenida Filinto Muller, a Prefeitura de Campo Grande vai interditar totalmente da via a partir das 8h desta quinta-feira (10), permanecendo assim até às 16h de domingo (13).

A Agetran informa as rotas alternativas para os condutores que utilizam a via: Para quem está no sentido centro/bairro, pegar a Avenida George Chaia, Rua do Hipódromo e Avenida Gabriel Spipe Calarge.

Para quem trafega no sentido bairro/centro são duas alternativas, a primeira pela Avenida Senador Antônio Mendes Canale e a segunda pela Avenida Gabriel Spipe Calarge, Rua do Hipódromo e Avenida George Chaia.