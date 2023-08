Inscrições para estágio na PGE-MS encerram na próxima segunda-feira

As inscrições do 3º Processo de Seleção Simplificada para o Programa de Estágio Remunerado da PGE-MS (Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso do Sul) vão até a próxima segunda-feira (14). A seleção oferece oportunidades a acadêmicos de diversas áreas: Tecnologia da Informação, Financeira, Jornalismo e Jurídica.

Os interessados em participar da seleção devem preencher o Formulário de Inscrição disponível no site www.concursos.ms.gov.br , até o dia 14 de agosto de 2023, escolhendo, na oportunidade, o curso e a localidade para a qual querem concorrer.

Alguns dos requisitos para participar da seleção são:

ser brasileiro;

estar matriculado, pelo menos, nos dois últimos anos de um dos cursos constantes no Anexo Único, em instituições oficiais e reconhecidas pelo MEC;

não estar cursando o último semestre do curso de graduação;

não estar vinculado a outro programa de estágio remunerado;

estar quite com o serviço militar, se homem;

ter boa conduta social e não registrar antecedentes criminais.

Após preencher o formulário de inscrição, o candidato deve enviar um e-mail com a cópia do seu Histórico Escolar dos dois últimos anos cursados e um minicurrículo em PDF para o endereço eletrônico: [email protected], até às 17h do dia 14 de agosto de 2023. E o candidato que concorrer às vagas destinadas aos indígenas deve enviar também o Registro Administrativo de Nascimento de Indígenas (RANI).

O e-mail deverá ser encaminhado com o assunto “Programa Estágio Remunerado – nome completo do interessado” e no corpo do texto deverá constar: nome completo, área de atuação, localidade e número da inscrição, com a documentação anexada, em formato PDF, frente e verso (quando contiver informação em ambos os lados), em arquivos diferentes.

Se o candidato não receber uma confirmação de recebimento do seu e-mail pela Comissão Organizadora da Seleção em até 48h da data que enviou sua documentação, deverá entrar em contato através do e-mail [email protected] ou do telefone (67) 3318-2634.

O processo de seleção consistirá em duas etapas, de caráter eliminatório e classificatório: análise curricular para todas as áreas de atuação; prova objetiva, somente para a área de atuação Jurídica. O cadastro de reserva será composto pelos acadêmicos habilitados, em ordem classificatória de acordo com a nota final, cuja listagem será disponibilizada nos seguintes endereços: www.pge.ms.gov.br e www.concursos.ms.gov.br.

Todos os requisitos e as orientações para participar da seleção estão descritos no aviso de seleção disponível no Diário Oficial do Estado.

Confira aqui os cursos que serão aceitos para a seleção.

Com informações do Governo de MS

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.