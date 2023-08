Flamengo x Olímpia: confira onde assistir e prováveis escalações

Após vencer em casa, por 1 a 0, o jogo de ida das oitavas de final da Copa Libertadores contra o Olimpia, o Flamengo volta a campo na noite desta quinta-feira (10), às 20h (horário de MS), no estádio Defensores del Chaco, em Assunção (Paraguai).

Para avançar na competição, o time carioca, atual campeão, depende apenas de um empate. Já os paraguaios precisam ganhar por dois gols de diferença ou, ao menos, um gol para empurrar a definição da vaga para as penalidades máximas. O time que se classificar, enfrentará o Fluminense nas quartas.

O Olímpia terminou a fase de grupos como a segunda melhor campanha da Copa Libertadores 2023, perdendo apenas para o Palmeiras: foram 14 pontos conquistados com quatro vitórias, dois empates e nenhuma derrota

Vale lembrar que o Olímpia teve uma troca de treinador durante a Copa Libertadores 2023: questionado pelos resultados ruins nos torneios locais, Diego Aguirre foi demitido e deu lugar a Francisco Arce. Aguirre, inclusive, iniciará nesta semana seu trabalho como novo técnico do Santos.

Já o Flamengo junta os cacos do vexame do último domingo, em Cuiabá, onde foi derrotado por 3 a 0 pelo time da casa e perdeu ótima oportunidade de diminuir a distância para o líder do Campeonato Brasileiro, Botafogo. Jorge Sampaoli tem apenas o desfalque de Pulgar e conta com voltas importantes.

Onde assistir

A partida terá transmissão da ESPN e do serviço de streaming Star+.

Prováveis escalações

Jorge Sampaoli conta com cinco reforços de peso em relação aos desfalques do último domingo, e a tendência é que todos sejam titulares. Gabigol e Arrascaeta voltam de suspensão. Léo Pereira e Filipe Luís, que ficaram em tratamento no Rio, treinaram e também viajaram. Poupado do jogo com o Cuiabá e já 100% após incômodo na coxa, Fabrício Bruno é outro que seguiu com o grupo para o Paraguai.

Time provável: Matheus Cunha; Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira (David Luiz) e Filipe Luís (Ayrton Lucas); Allan, Gerson (Victor Hugo), Everton Ribeiro e Arrascaeta; Bruno Henrique e Gabigol

Animado com a vitória elástica sobre o Guaraní, no Campeonato Paraguaio, Arce repetirá a mesma equipe que enfrentou o Flamengo no Rio de Janeiro. Havia a expectativa da utilização de Derlis González, ex-Santos e principal nome do Olimpia, mas o ex-lateral a descartou em entrevista coletiva concedida na véspera da partida.

Time provável: Espínola; Alejandro Silva, Romaña, Gamarra e Zabala; Ortiz, Marcos Gómez, Fernando Cardozo e Iván Torres; Hugo Fernández e Walter González

