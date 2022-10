Auxílio Brasil: empréstimo do benefício começa a valer hoje

Começa hoje (10) os empréstimos consignados do Auxílio Brasil. Com a medida, os cadastrados no programa podem pegar dinheiro emprestado com parcelas descontadas diretamente do benefício.

No empréstimo consignado, o desconto é direto na fonte. Em razão de as parcelas serem descontadas diretamente da folha de pagamentos, os bancos têm a garantia de que as prestações serão pagas em dia. Segundo a portaria que regulamente o serviço, a quantia máxima do empréstimo é de R$160, equivalente a 40% dos R$400 previstos para o auxílio em 2023.

Em caso de atraso no pagamento da parcela, o valor será transferido para a prestação posterior com acréscimo de juros.

O empréstimo precisa ser contratado pelo responsável familiar, que é a pessoa da família que está inscrita no CadÚnico e que é a titular da conta poupança social da Caixa em que o Auxílio Brasil é depositado.

Quem recebe o Auxílio Brasil

O benefício é destinado a famílias em situação de extrema pobreza. Famílias em situação de pobreza também podem receber desde que tenham, entre seus membros, gestantes ou pessoas com menos de 21 anos.

Se a pessoa era beneficiária do Bolsa Família, o Auxílio Brasil será pago automaticamente. Entretanto, se a pessoa não recebia o Bolsa Família, mas está no CadÚnico, o indivíduo vai para uma lista reserva. Se não esta cadastrada no CadÚnico, é necessário buscar um Cras para registro, sem garantias do recebimento do benefício.

